Die Welt: «больше чем просто манёвры» — общественное внимание приковано к ядерным учениям НАТО

Раньше интерес к ежегодным ядерным учениям НАТО Steadfast Noon («Стойкий полдень») проявляли только специалисты, пишет Die Welt. Но после начала боевых действий на Украине и угроз Кремля применением оружия массового поражения, к ним приковано внимание широкой общественности. К тому же Россия планирует вскоре провести аналогичные манёвры, отмечает немецкое издание.

НАТО начало «рискованные ядерные учения» под названием Steadfast Noon (в переводе с английского «Стойкий полдень». — ИноТВ), сообщает Die Welt. В двухнедельных манёврах участвуют 14 стран-членов альянса. Цель мероприятия заключается в том, чтобы обеспечить «убедительность, эффективность и безопасность» ядерного устрашения, заявил глава военной организации Йенс Столтенберг.

В рамках учений солдаты будут выносить из подземных хранилищ находящиеся на территории Европы атомные бомбы и устанавливать их на боевые самолёты, поясняет немецкое издание. Позже будет проводится симуляция их сброса на предполагаемые цели, но без использования реального вооружения. В манёврах будут задействованы не только истребители, но и самолёты-разведчики, а также самолёты-заправщики.

Такие учения проходят в Европе каждый год. Раньше они вызывали интерес только у специалистов, но после начала боевых действий на Украине и ядерных угроз главы Кремля Владимира Путина они перестали быть «просто манёврами», отмечает Die Welt. Теперь к ним приковано внимание широкой общественности. К тому же через несколько недель Россия планирует провести свои собственные ядерные учения под названием «Гром». В НАТО опасаются, что на них может произойти запуск межконтинентальной ракеты, самого главного средства доставки ядерного оружия. Разведка альянса пристально следит за организацией этих манёвров в том числе и потому, что Кремль может не ограничится тренировочными манёврами, а нанести реальный ракетный удар.

Steadfast Noon проводятся в рамках программы НАТО по совместному использованию ядерного оружия, продолжает издание. Это неотъемлемая часть так называемого «ядерного щита», которым Вашингтон накрыл Европу в целях устрашения России, так как в случае атаки ей грозит ответный удар. Для того, чтобы не терять ценное время в случае войны, американцы перебросили свои атомные бомбы в Европу. По неподтверждённым данным, они находятся на севере Италии, в Бельгии, Турции, Нидерландах, а также немецкой коммуне Бюхель.

Польша также выражает желание разместить у себя американские бомбы, но это нарушает Основополагающий акт Россия—НАТО. Впрочем, в Варшаве считают, что после «нападений» Москвы на Грузию и Украину этот документ уже значения не имеет. Всего в Европе на данный момент находится 100 ядерных бомб типа B-61, которые производятся с 1968 года. В 2025 году НАТО собирается развернуть в регионе ещё и их модернизированные версии B-61-12 со встроенной системой наведения. Бомбы находятся под юрисдикцией Центрального командования США. Однако в случае войны страны, где они размещены, будут обязаны сбросить их по приказу Вашингтона.

На данный момент у НАТО нет данных, подтверждающих намерение России применить оружие массового поражения. Однако Москва уже годами постоянно «разыгрывает ядерную карту», чтобы пригрозить Западу и внушить ему страх. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призывает не воспринимать это как блеф. По её словам, к угрозам нужно относиться серьёзно, «но относится серьёзно — не означает позволить им парализовать нас, а внимательно наблюдать».

При этом на Западе исключают возможность применения Кремлём стратегического ядерного вооружения, способного уничтожить целую страну. В случае атаки речь будет скорее всего идти о его тактической или нестратегической разновидности. Такие бомбы обладают меньшей взрывной силой и используются на более коротких расстояниях, но они всё равно гораздо разрушительнее чем традиционное вооружение. По оценкам экспертов, у России есть 1900 таких боеголовок. В НАТО говорят, что случае их применения ответ альянса будет соразмерен нанесённому ущербу. То есть многое будет зависеть тяжести бомб и того, по каким целям они ударили.