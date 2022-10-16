Столтенберг: мы все хотим, чтобы украинский кризис завершился как можно скорее
В мире сейчас установилась опасная ситуация, созданная в результате спецоперации России на Украине и риторики российского руководства, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своём интервью для Das Erste. Он отметил, что именно поэтому альянс имеет соглашение о защите всех своих участников.
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