WSJ: Запад пересмотрит стратегию безопасности на Чёрном море из-за украинского конфликта

Долгое время Черноморский регион игнорировался НАТО в целом и Вашингтоном в частности, несмотря на его стратегическую значимость, пишет The Wall Street Journal. После обострения конфликта на Украине на Западе всё активнее обсуждают необходимость наращивания присутствия в Чёрном море, подчёркивает автор материала.

Атлантический океан всегда был своего рода символом для НАТО, однако сегодня внимание альянса и всего мирового сообщества сконцентрировано на Чёрном море: через него тянутся нефтепроводы с Кавказа, из Средней Азии и России, в нём находится Крымский полуостров, на его берегах расположена Грузия, конфликтовавшая с Москвой, а также «натовцы» — Турция, Румыния и Болгария. Через него проходят важные торговые пути, по которым экспортируется зерно и другие товары. Стратегическое значение Чёрного моря и вопросы безопасности в его регионе долгое время игнорировались Западом, пишет The Wall Street Journal, но после обострения конфликта на Украине постепенно начали появляться в повестке дня блока.

Администрация Байдена не решалась бросить вызов России в черноморских водах отчасти из-за опасений, что военные корабли могут привести к эскалации конфликта или даже втянуть в него страну. Примечательно и то, что новая стратегия национальной безопасности, опубликованная в октябре, сосредоточена на будущих угрозах со стороны Китая в регионах Тихого и Индийского океанов и не упоминает Чёрное море. С началом нынешнего российско-украинского конфликта Турция, опираясь на Конвенцию Монтрё 1936 года, запретила проход военных кораблей в проливах, соединяющих акватории Средиземного и Чёрного морей. Это не дало России нарастить группировку флота в регионе, но также не позволяет большинству стран НАТО заплывать туда, что вызывает у некоторых её членов ярость, пишет автор материала.

Для Анкары крайне важна вышеупомянутая конвенция — она позволяет контролировать Босфор и Дарданеллы, что укрепляет статус Турции в качестве региональной державы и способствует её стратегии посредничества между Москвой и Западом. Помимо этого, отказ от применения документа вызовет политические дискуссии внутри страны, население которой скептически воспринимает «западную стратегию» в продолжающемся конфликте. Американские политики считают, что на турок можно попытаться повлиять: «Мы ищем пути и средства, чтобы убедить Турцию интерпретировать конвенцию таким образом, чтобы (ввод малых кораблей, подходящих по критерию тоннажа. — ИноТВ) был возможен», — отметил сенатор от Миссисипи Роджер Уикер.

Об укреплении «черноморского вектора» активно заговорили на многих уровнях власти в США: эту тему на днях поднимал Энтони Блинкен и ряд конгрессменов, призвавших в том числе к тесной работе с проамериканскими силами в Грузии. «Способ обезопасить Чёрное море — это не игнорировать его, но я боюсь, что мы игнорируем его прямо сейчас…» — цитирует The Wall Street Journal отставного адмирала армии США Джеймса Фогго.

Как бы ни закончился конфликт, безопасность на Чёрном море останется сложной и важной темой, пишет автор материала. С началом переговоров вопросы, связанные с морскими путями, доступом к портам и транспортировкой зерна станут ещё более комплексными и спорными.