Bloomberg: Вашингтон ускорит доставку танков M1 Киеву, передав ему более старые машины

Министерство обороны США планирует сократить сроки поставки на Украину танков M1 Abrams, сообщает Bloomberg. По данным агентства, для этого Пентагон передаст подрядчику из своих запасов 31 корпус танка, на основе которых будут собраны машины более старой модификации M1A1 SA.

Администрация президента США Джо Байдена предпримет меры для того, чтобы сократить сроки поставки танков М1 Abrams Киеву на девять месяцев, благодаря чему украинские силы должны будут получить машины к осени, передаёт Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

По информации агентства, Райдер заявил во вторник, что США поставят Киеву машины из «излишних запасов», которые будут отремотированы и оснащены новым оборудованием, «дабы сделать их боеспособными».

Как уточнили источники Bloomberg в минобороны США, американская сторона планирует взять корпуса 31 танка из излишних запасов и передать их компании General Dynamics, которая их восстановит. В результате будут получены танки более старой модели M1A1 SA, а не M1A2.

Такое решение со стороны Пентагона показывает, что США и их союзники понимают, что на фоне постоянных ракетных ударов и артиллерийских обстрелов со стороны России оказывать Украине поддержку необходимо как можно оперативнее, отмечает корреспондент Bloomberg.

Вместе с тем, украинские войска даже по новому графику не успеют получить американские машины до начала планируемого весеннего контрнаступления, говорится в материале агентства. Впрочем, Киев уже начал получать «более простые с технической точки зрения» немецкие танки Leopard, отмечается в статье.