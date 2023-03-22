Bloomberg: Вашингтон ускорит доставку танков M1 Киеву, передав ему более старые машины
Администрация президента США Джо Байдена предпримет меры для того, чтобы сократить сроки поставки танков М1 Abrams Киеву на девять месяцев, благодаря чему украинские силы должны будут получить машины к осени, передаёт Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.
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