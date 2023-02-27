Das Erste: из заявления Белого дома Германия узнала, что заставила США поставлять танки Abrams Украине

Президент Байден изначально не хотел поставлять Украине танки Abrams и решил сделать это только под давлением Германии, сообщил Белый дом. Такое заявление удивило Берлин, отмечает немецкий телеканал Das Erste: ранее из Вашингтона поступали совершенно иные сигналы, а сам Байден утверждал, что Германия «не заставляла» его менять свою позицию.

«Белый дом удивляет заявлением о поставке боевых танков Украине», — сообщает немецкий телеканал Das Erste. Президент США Джо Байден согласился на поставку Украине боевых танков Abrams только из-за давления со стороны Германии, сообщает Вашингтон. «Изначально он решил отказаться от их отправки, потому что его военные сказали, что они не будут полезны на поле боя в этой битве», — сказал советник Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан.

С другой стороны, по его словам, немецкие танки Leopard были бы полезны. «Однако немцы сказали президенту, что они не готовы послать эти «Леопарды» в бой... если президент не согласится послать и «Абрамсы», — заявил Салливан.

По его словам, в интересах «единства альянса» и «чтобы убедиться, что Украина получит то, что хочет», Байден в конце концов согласился на долгосрочную поставку. Таким образом, президент США сказал: хорошо, я буду лидером свободного мира, я пришлю танки Abrams в долгосрочной перспективе, если вы пришлёте танки Leopard сейчас, — так советник Байдена по безопасности описал процесс согласования действий с Германией.

Как отмечает Das Erste, это противоречит как собственным заявлениям Белого дома, так и заявлениям правительства Германии. Правительство Германии в своё время ясно дало понять, что не ставит поставку танков Leopard-2 немецкого производства в зависимость от поставки американских танков M1 Abrams. «Ни разу... не было состыковки или требования, что одно должно произойти, чтобы могло последовать другое», — подчеркнул пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

США также часто противоречили сами себе в своих публичных сообщениях на тему танков Abrams, продолжает немецкий телеканал. Первоначально было заявлено, что они не считают поставку этого боевого танка целесообразной по практическим соображениям. «Просто не имеет смысла предоставлять украинцам этот актив в данный момент», — утверждала ещё в середине января пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Однако после того, как США взяли на себя обязательство по поставке, она подчеркнула, что этот шаг открыл путь для поставок танков от союзников.

В прошлом сам Байден также высказывался несколько иначе, чем его советник по безопасности. «Германия не заставляла меня менять своё мнение», — сказал Байден ранее в ответ на вопрос журналиста в связи с тем, что правительство США изменило свою позицию.

Для того чтобы танки прибыли на Украину, вероятно, потребуется время, отмечает Das Erste. Правительство США теперь заказывает танки у промышленности — то есть они не поступают из собственных запасов вооружённых сил.

В конце января Байден подчеркнул, что поставка «займёт некоторое время». Это время должно быть использовано для того, чтобы украинцы полностью подготовились к тому, чтобы «интегрировать танки Abrams в свою оборону», сказал Байден. По словам американского президента, это «самые мощные танки в мире, но они также чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании». Официальный представитель правительства США сказал, что до фактической поставки могут пройти «месяцы», заключает немецкий телеканал.