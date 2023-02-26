RBB: «Восстание за мир» в Берлине — на многотысячном митинге немцы призвали к переговорам и прекращению поставок оружия Украине

Минимум 13 тыс. человек собрались в центре Берлина в поддержку мира на Украине, передаёт Rundfunk Berlin-Brandenburg. Участники «Восстания за мир», организованного левым политиком Сарой Вагенкнехт и журналисткой Алисой Шварцер, выступили против западных поставок оружия Киеву, а также за скорейшее проведение мирных переговоров. В акции приняли участие представители самых разных политических лагерей, от крайне правых до крайне левых.

Около 13 тыс. человек собрались в субботу на митинг под названием «Восстание за мир» у Бранденбургских ворот в Берлине. Им не помешал ни холод, ни мокрый снег. Представитель полиции сообщил, что в акции приняло участие больше людей, чем предварительно уведомляли организаторы. Последние насчитали 50 тыс. участников, сообщает Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Организаторами митинга стали депутат бундестага, экс-глава фракции Левой партии Сара Вагенкнехт и известная немецкая журналистка и ветеран феминистского движения Алиса Шварцер. Вагенкнехт выступила с речью в начале мероприятия, после чего был зачитан текст «Манифеста за мир» — петиции, опубликованной активистками две недели назад.

В своём выступлении Вагенкнехт вновь призвала к прекращению поставок оружия на Украину и мирным переговорам. По её словам, это вопрос «прекращения ужасных страданий и смерти на Украине». Необходимо предложить России начать вести переговоры, «вместо того чтобы поставлять всё новое оружие на бесконечную войну на истощение», заявила политик.

«Местами протестующие выражали своё недовольство, когда замечали представителей правоэкстремистского спектра», — отметила представитель полиции Берлина. Однако в целом, по данным правоохранительных органов, митинг прошёл «без каких-либо проблем».

Как сообщила полиция, наряду с основной демонстрацией неподалёку прошло ещё пять мероприятий аналогичной направленности. Кроме того, в субботу днём ​​многие протестующие приняли участие в марше протеста от Потсдамской площади. Безопасность участников акции обеспечивали более 1400 полицейских.

Митинг у Бранденбургских ворот вызвал большие споры. Лидеры Левой партии дистанцировались от мероприятия и раскритиковали призывы к демонстрациям, поскольку инициатива не была согласована с руководством партии. Ведущие политики правой партии «Альтернатива для Германии» подписали «Манифест за мир», опубликованный Вагенкнехт и Шварцер две недели назад.

«Для митинга у Бранденбургских ворот наш орган по собраниям ввёл ограничения», — говорится в сообщении берлинской полиции, опубликованном в Twitter. Запрещалось «ношение военной формы, знаков отличия, георгиевских ленточек, букв Z и V, а также другой символики», поддерживающей спецоперацию России на Украине. О нарушении этих правил полиция пока не сообщала.

В акции приняли участие представители самых разных политических лагерей, от крайне правых до крайне левых. На митинге присутствовали и члены «Альтернативы для Германии».

Группа активистов принесла на демонстрацию деревянный макет танка, где канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок сравниваются с Наполеоном, кайзером Вильгельмом II и Адольфом Гитлером, отмечает Rundfunk Berlin-Brandenburg.