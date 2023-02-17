Berliner Zeitung Оригинал

BZ: дальнейший экспорт вооружений непозволителен — известный немецкий политик выступил в поддержку «Манифеста за мир» на Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Депутат бундестага и экс-глава парламентской фракции Левой партии Грегор Гизи подписал петицию под названием «Манифест за мир», инициированную Сарой Вагенкнехт и Алисой Шварцер, сообщает Berliner Zeitung. По его словам, Запад, отвергающий прекращение огня, «сознательно идёт на гораздо большее число смертей, ранений и разрушений». Петицию, которая была опубликована в сети в прошлую пятницу, на данный момент подписали уже почти 500 тыс. человек.
BZ: дальнейший экспорт вооружений непозволителен — известный немецкий политик выступил в поддержку «Манифеста за мир» на Украине
AP

Депутат бундестага и экс-глава парламентской фракции Левой партии Грегор Гизи подписал петицию под названием «Манифест за мир», инициированную на прошлой неделе известной представительницей немецких левых Сарой Вагенкнехт и знаменитой активисткой за права женщин Алисой Шварцер, сообщает Berliner Zeitung.

В пресс-релизе на сайте Левой партии и на своей странице в Twitter Гизи объясняет, почему он поддержал манифест. Кроме того, он призывает к участию в мирной демонстрации у Бранденбургских ворот в Берлине, запланированной на 25 февраля.
 
По его словам, в «атмосфере военной истерии» манифест и демонстрация «крайне необходимы». «После окончания холодной войны Запад начал нарушать международное право», — пишет Гизи.
 
Хотя экс-глава фракции Левой партии в бундестаге утверждает, что боевые действия были инициированы Россией, тем не менее он призывает отказаться от поставок оружия для поддержки Украины. «Помимо того, что я и так выступаю за то, чтобы наша страна запретила экспорт вооружений, потому что Германия больше не имеет права зарабатывать деньги на войнах после Второй мировой войны, дальнейший экспорт вооружений сейчас в любом случае является заведомо непозволительным», — подчёркивает Гизи.
 
«Молчание орудий при международном посредничестве» является предпосылкой для «мирных переговоров и, таким образом, актом солидарности с украинцами», поясняет Гизи. «Ни одна из сторон не заинтересована в продолжении войны. Нам требуется немедленное прекращение огня, и для этого необходимо использовать давление и дипломатию», — продолжает он.
 
«Предыдущий премьер-министр Израиля Беннетт уже обсудил с обеими сторонами все ключевые моменты прекращения огня между Россией и Украиной. Но Запад сказал на это «нет». Тот, кто отвергает прекращение огня, сознательно идёт на гораздо большее число смертей, ранений и разрушений. Вместо того чтобы просто призывать к поставкам оружия и затягивать войну, участвовать в эскалации, мы должны вернуться к деэскалации, разоружению, примирению интересов, дипломатии и строгому соблюдению международного права всеми сторонами», — пишет Гизи.
 
Петицию, которая была опубликована в сети в прошлую пятницу, на данный момент подписали уже почти 500 тыс. человек.
 
Хотя содержащиеся в ней требования пользуются большой поддержкой, манифест также подвергся жёсткой критике. В день публикации петиции министр иностранных дел Анналена Бербок заявила на предвыборном мероприятии в Берлине: «Всем тем, кто говорит, что орудия должны замолчать, потому что тогда у нас будет мир, я хочу сказать: что это за мир, если украинцам придётся жить в российской оккупации?»
 
Берлинский политолог Херфрид Мюнклер назвал петицию «бессовестным манифестом». По его словам, Шварцер и Вагенкнехт вредят идее пацифизма. Любой, кто «не считает понятие «мир» просто словом для загадывания желаний», должен «решительно выступить против манифеста», заявил Мюнклер, передаёт Berliner Zeitung.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Berliner Zeitung Германия Европа
теги
Анналена Бербок Берлин вооруженный конфликт Вторая мировая война Германия демонстрация дипломатия Запад оружие переговоры перемирие петиция поставка Россия спецоперация России на Украине Украина экспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров