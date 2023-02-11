FAZ: немецкая партия «Альтернатива для Германии» предложила мирную инициативу по Украине

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» выдвинула в бундестаге свою мирную инициативу по Украине, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Её члены предлагают принудить Киев к переговорам, добиться перемирия и создания между противоборствующими сторонами демаркационной линии глубиной 30 км. После этого должен начаться процесс постепенного сокращения военной помощи Украине со стороны Запада и отмены антироссийских санкций, но только в обмен на вывод с территории страны российских войск.

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложила в бундестаге свою мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В рамках неё члены политического объединения предлагают «увязать политическую, военную и финансовую поддержку Украины с готовностью Киева к серьёзным переговорам о мире, а также потребовать готовности к диалогу со стороны России». Они требуют добиться перемирия длительностью как минимум 90 дней и создания между противоборствующими сторонами демаркационной линии глубиной 30 км. За соблюдением режима прекращения огня и отводом войск должна будет наблюдать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Депутаты АдГ предложили создать в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях подопечные территории Организации Объединённых Наций. Они также призвали к постепенному уменьшению военной поддержки Украины со стороны Запада и пошаговой отмене антироссийских санкций в обмен на отвод российских войск с территории страны до положения на 24 февраля 2022 года. Политики считают, что Украине необходимо предоставить статус привилегированного партнёра ЕС, но при условии, что она никогда не станет членом НАТО или союза. К тому же необходимо гарантировать, что там никогда не будут размещаться ядерное оружие, ракеты или иностранные войска.

Зелёный политик Юрген Триттин раскритиковал план политиков из АдГ и назвал их «карликами-пропагандистами», которые служат главе Кремля Владимиру Путину. Депутат Христианско-демократического союза Кнут Абрахам назвал их инициативу «внутриполитическим театром». Политик из Свободной демократической партии обвинил их в «открытых попытках втереться в доверие» к режиму, который пытается запугать соседние страны. В ответ на критику основатель и почётный председатель АдГ Александер Гауланд заявил: «Никто не должен победить в этих боевых действиях, и, только когда мы это наконец-то примем и начнём работать над мирным решением, у мира появится шанс».