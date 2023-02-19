Die Welt: немецкий «Манифест за мир» подписало полмиллиона человек
Ещё в середине февраля член немецкой партии левых Сара Вагенкнехт, а также известная немецкая журналистка и правозащитница Алиса Шварцер составили «Манифест за мир», в котором они выдвинули ряд предложений по дипломатическому урегулированию украинского конфликта, напоминает Die Welt. Сейчас их инициатива преодолела порог в полмиллиона подписантов. Авторы документа призывают немецкое правительство возглавить в Германии и всей Европе «сильный альянс за перемирие и переговоры», отказавшись при этом от дальнейших поставок Киеву вооружения.
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