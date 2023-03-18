Der Spiegel: бундесвер решил залатать бреши в системе ПВО — но ждать придётся как минимум три года

С тех пор как в 2012 году зенитный танк Gepard был снят с вооружения, у бундесвера не осталось своей системы противовоздушной обороны. Теперь немецкая армия хочет закрыть эту брешь и заказать от 20 до 30 систем Skyranger, сообщает журнал Der Spiegel. Однако, даже если новейшая техника будет заказана сегодня, производитель сможет предоставить первые системы не раньше 2026 года.

Бундесвер хочет залатать бреши в своей противовоздушной обороне, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По информации издания, Министерство обороны намерено заказать от 20 до 30 систем Skyranger у дюссельдорфского производителя оружия Rheinmetall.

После того как в 2012 году зенитный танк Gepard был снят с вооружения, у бундесвера больше не осталось армейской системы ПВО, отмечает немецкий журнал. После структурной реформы 2011 года бундесвер был ориентирован на зарубежные миссии, например, в Афганистане, и в зенитных танках больше не было необходимости, а их приобретение не казалось целесообразным.

Однако всё более широкое использование беспилотников в вооружённых конфликтах меняет ситуацию, что, прежде всего, видно на примере конфликта на Украине, продолжает Der Spiegel. Там более 30 систем Gepard, снятых с вооружения в Германии и переданных Украине, вносят свой вклад в борьбу с беспилотниками, низколетящими самолётами и вертолётами противника, утверждает издание.

Система Skyranger, которую производитель оружия Rheinmetall продвигает уже много лет, состоит из нескольких отдельных элементов, устанавливающихся на различные транспортные средства. В их число входят разведывательный радар, ракетные установки и револьверные пушки калибра 30 или 35 миллиметров, в зависимости от версии.

Револьверная пушка имеет скорострельность до 1 тыс. выстрелов в минуту и стреляет фугасными боеприпасами, которые выпускают облако вольфрамовых снарядов незадолго до достижения объекта поражения для уничтожения роя беспилотников. Более совершенная система будет также включать высокоэнергетический лазер.

Даже если системы будут заказаны сегодня, их поставка, вероятно, займёт несколько лет. По информации Der Spiegel, контракты не могут быть подписаны до следующего года, поскольку управление по закупкам не может сделать это раньше. Как сообщает издание, хотя Rheinmetall готовится к серийному производству, компания сможет предоставить первые Skyranger не раньше 2026 года.