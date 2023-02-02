Spiegel: помощь, помимо гуманитарной — Израиль «изучает варианты» передачи оружия Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «изучает иные варианты» предоставления помощи Украине, помимо оказания гуманитарной поддержки, передаёт Der Spiegel. Он указал, что Израиль до сих пор отклонял запросы на передачу систем ПВО, с которыми к нему неоднократно обращался Киев. Как утверждает издание, Украина запросила у Израиля систему ПРО «Железный купол», а также ЗРК Barak. По данным израильских СМИ, с требованием предоставить Киеву списанные ЗРК Hawk и Patriot к Израилю на прошлой неделе обратился и Вашингтон.

Израиль может пересмотреть свой отказ от передачи оружия Украине. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что «изучает иные варианты» предоставления помощи Украине, помимо оказания гуманитарной поддержки, передаёт Der Spiegel.



Премьер-министр, который вступил в должность месяц назад, указал на ограничения, которым подвергается страна: Израиль, по его словам, должен сохранять свободу действий в Сирии, чтобы держать под контролем Иран. Россия контролирует воздушное пространство над Сирией, поэтому Израилю нужно одобрение Москвы для атак на проиранские силы. «У меня нет желания вступать в российско-израильскую военную конфронтацию. И никто не хочет», — подчеркнул Нетаньяху.



По этим причинам Израиль до сих пор отклонял запросы на передачу систем противовоздушной обороны, с которыми Киев обращался к нему ещё до начала конфликта, отметил Нетаньяху.



Тем временем аналогичные запросы поступают и из США. На прошлой неделе израильские СМИ сообщили, что Вашингтон требует, чтобы Израиль предоставил Киеву списанные американские зенитные ракетные комплексы Hawk и Patriot, хранящиеся на его складах. Пентагон не подтвердил эту информацию, однако представитель ведомства указал, что США «постоянно просят всех своих партнёров прикладывать больше усилий для поддержки ПВО Украины».



Украина также хотела бы получить более современные средства противовоздушной обороны из Израиля, например систему ПРО «Железный купол». Однако она предназначена только для противодействия атакам ракет малой дальности и беспилотников, а одна батарея может защищать лишь небольшую площадь. В случае с Украиной требуется множество батарей. Кроме того, Киев запросил у Израиля зенитный ракетный комплекс Barak, способный перехватывать воздушные угрозы на расстоянии до 150 км. Россия предостерегла Израиль от поставок этих систем ещё осенью.



Как сообщает издание, Нетаньяху, который «часто хвастается своими хорошими отношениями» с президентом России Владимиром Путиным, также заявил о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом. Вскоре после начала конфликта его предшественник Нафтали Беннет по просьбе президента Украины Владимира Зеленского предпринял попытку посредничества, однако она не увенчалась успехом. Нетаньяху признался, что в то время его также попросили выступить посредником, но не стал говорить, от кого именно исходила просьба. «Я готов, если меня попросят обе стороны и, откровенно говоря, если меня попросят США», — подчеркнул он, пишет Der Spiegel.