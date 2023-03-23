США не заинтересованы в мире на Украине и будут продолжать оказывать Киеву военную помощь до тех пор, пока не ослабят Россию, заявил в эфире немецкого телевидения сооснователь и бывший председатель Левой партии Германии Оскар Лафонтен. Он убеждён в том, что расширение НАТО на восток спровоцировало Москву, ведь ни одно государство не хочет, чтобы ему приставили к шее нож. Американцы не должны делать с другими странами того, чего не хотели бы, чтобы было сделано с ними, подчёркивает немецкий политик.

В украинском конфликте реальный агрессор — это США, чья мания величия угрожает России, заявил в эфире немецкого телевидения сооснователь и бывший председатель Левой партии Германии Оскар Лафонтен. «США не заинтересованы в мире. Их министр обороны — которого я всегда называю министром войны — сам это сказал. США собираются сражаться до тех пор, пока Россия будет не в состоянии вести подобные боевые действия», — передаёт его слова немецкое издание Focus.

Левый политик убеждён, что расширение НАТО на восток спровоцировало Москву. «Ни одно государство не хочет, чтобы ему приставили к шее нож, — пояснил он. — Недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы». США не должны делать с другими странами того, чего не хотели бы, чтобы было сделано с ними.

Лафонтен подписал «Манифест за мир», составленный его женой, левым политиком Сарой Вагенкнехт, и правозащитницей Алисой Шварцер. «Мы не хотим, чтобы Германию продолжали втягивать в боевые действия… Поэтому поставку немецких танков необходимо остановить… Нужно остановить гибель людей. Это главный аргумент», — призвал он.

Рассказы о том, что после Украины глава Кремля Владимир Путин вторгнется в Прибалтику, политик назвал абсурдными. Он убеждён в том, что российский президент не зайдёт на территорию тех государств, где находятся войска НАТО. Также он считает нереалистичным, что Путин вернёт Украине Крым*: «Я считаю абсолютно неправильным, когда говорят, что Крым нужно отвоевать обратно. В этом случае погибнет ещё 100 тысяч человек».

Утверждения о том, что с Путиным невозможно договориться, Лафонтен называет пропагандой. «Это объективно неверно», — подчёркивает он. Зерновая сделка доказала, что диалог возможен, ведь без согласия главы Кремля её бы не удалось заключить.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).