Польский эксперт: в то время как украинский конфликт раскалывает мир, Китай встаёт на сторону России

Мир становится всё больше расколот в вопросе украинского конфликта, заявил польский аналитик Якуб Якубовский. В интервью Polsat News он отметил, что при этом мощный международный игрок в лице Китая уже сделал свой выбор в пользу России.

Председатель КНР Си Цзиньпин находится с трёхдневным визитом в России. Это его первая зарубежная поездка после приведения к присяге на третий срок. «Си Цзиньпин приехал, чтобы подчеркнуть свои личные связи с президентом России. Он назвал Путина другом и поддержал его участие в выборах 2024 года, хотя тот ещё даже не решил на них баллотироваться», — заявил Polsat News Якуб Якубовский из Центра восточных исследований. Польский аналитик уверен, что Китай уже принял стратегическое решение поддержать Россию.

«Мир всё больше поляризуется в своём отношении к Украине», — уверен эксперт. Одновременно он подчеркнул, что, желая построить свой собственный антизападный мир, российский лидер уже оказался в антизападном мире Китая.

Якубовский обратил внимание на то, что китайцы пытаются отвлечь внимание российского лидера от их агрессивной кампании в Средней Азии. «Для Пекина Москва полезна, потому что она самая сильная страна, которая находится в конфликте с Западом», — сказал эксперт. «Для Путина этот визит очень важен. Его контакты с Западом практически сошли на нет…» — добавил он.

Согласно оценкам аналитика, до мира в украинском конфликте ещё далеко, но если его перспектива появится на горизонте, то Китай может вполне присоединиться к договору. Однако пока что у Пекина нет конкретных идей в плане того, как добиться мира, поэтому он не станет брать на себя роль посредника в этом конфликте. «Китайско-российские отношения тесные, в то время как переговоров между Пекином и Киевом пока что практически нет», — добавил он.

Более того, Якубовский уверен, что сейчас Пекин хочет привлечь на свою сторону страны Южной Америки и Африки. «Это те государства, которые пока что не определились, кого поддерживать в этом конфликте», — отметил он.

В беседе с Polsat News аналитик прокомментировал информацию о том, что Китай якобы поставляет беспилотники и оружие в Россию. Достаточно ли этого, чтобы Запад смог ввести санкции в отношении Китая, по мнению Якубовского, сложный вопрос. «Если бы западные страны ввели какие-то ограничения на торговлю, то могла бы начаться таможенная война… Это красная черта, которую Китай пока что не хочет пересекать», — резюмировал он.