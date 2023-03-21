CNA: исторический визит — Китай впервые за 70 лет посетит экс-глава администрации Тайваня

Бывший глава администрации Тайваня Ма Инцзю на следующей неделе отправится в Китай с десятидневным визитом, передаёт CNA. Как подчёркивают журналисты канала, предстоящая поездка имеет историческое значение: Ма станет первым экс-лидером Тайваня, посетившим КНР более чем за 70 лет. Сам политик подчеркнул, что визит носит скорее частный характер — однако его оппоненты уже успели обвинить его в попытке подготовить почву для переговоров с Пекином о воссоединении.

Бывший президент Тайваня Ма Инцзю на следующей неделе отправится с визитом в КНР. Он станет первым более чем за 70 лет тайваньским экс-лидером, посетившим материковый Китай. Оппозиционная партия Гоминьдан, в которой состоит господин Ма, традиционно выступает за поддержание тесных связей с Пекином.

Визит, который продлится десять дней, уже спровоцировал на острове политическую бурю — даже несмотря на заявления самого господина Ма, отметившего, что его основная цель — почтить память предков, а также поспособствовать активизации контактов между молодёжью по обе стороны Тайваньского пролива. С подробностями — наш корреспондент Виктория Жэнь.

Президенты Тайваня после ухода в отставку как минимум на три года попадают под действие особого выездного режима — а в 2019 году тайваньское правительство продлило срок ограничений, действующих в отношении ушедшего в отставку в 2016 году президента Ма Инцзю, ещё на два года. Между тем, хотя формально господин Ма мог свободно выезжать с острова и возвращаться ещё с мая 2021 года, граница с материковым Китаем была закрыта в связи с пандемией и открылась лишь недавно.

В аппарате господина Ма заявили, что бывший президент, семья которого родом из провинции Хунань в центральной части Китая, в ходе предстоящего визита почтит память своих предков. Кроме того, Ма, как ожидается, должен будет посетить ряд китайских городов, включая Нанкин, Ухань, Чаншу, Чунцин и Шанхай. Вместе с ним в КНР отправится в том числе делегация из 30 тайваньских студентов.

СЯО СЮЙЦЗЭНЬ, директор Фонда Ма Инцзю: Отношения между Китаем и Тайванем зашли в тупик. Дав молодым людям возможность возобновить культурный обмен и диалог, мы можем поспособствовать снижению напряжённости.

Но на Тайване в следующем году пройдут президентские выборы, и в такой обстановке визит господина Ма вызвал на острове весьма серьёзную политическую шумиху. Представители правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня, выступающей за независимость от Китая, заявили, что бывший президент, приняв решение о визите, проигнорировал и общественное мнение, и интересы союзников. Отдельные члены партии также обвинили его в том, что он пытается наладить канал связи с Пекином для того, чтобы обсудить продвигаемый Си Цзиньпином сценарий воссоединения по модели «одна страна — две системы».

Господин Ма до сих пор заявлял, что не планирует ни посещать Пекин, ни встречаться с какими-либо китайскими чиновниками, в том числе и с Си Цзиньпином. Вместе с тем он также упомянул, что не исключает возможности своего участия в отдельных встречах в зависимости от того, как организует визит китайская сторона.

ВИКТОРИЯ ЖЭНЬ, корреспондент CNA: В свою очередь, по данным Global Times, которая ссылается на официального представителя канцелярии по делам Тайваня Ма Сяогуана, Пекин приветствует визит господина Ма. Чиновник также сообщил, что Китай готов на время его визита на материк предоставить ему всю необходимую помощь.

Виктория Жэнь, CNA, Тайбэй.

Дата выхода в эфир 20 марта 2023 года.