Xinhua: Пекин считает оправданной военную операцию в ответ на попытку создать независимый Тайвань

Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что китайская армия будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны и не оставит места для любых форм сепаратистской деятельности, направленной на достижение «независимости Тайваня». Как передаёт Xinhua, Тань Кэфэй также призывал Соединённые Штаты отбросить свои попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая.
Народно-освободительная армия Китая будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны и не оставит места для любых форм сепаратистской деятельности, направленной на достижение «независимости Тайваня». Как передаёт Xinhua, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Он сделал такое заявление в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавние провокационные действия США, которые усилили напряжённость в Тайваньском проливе. По его словам, коренной причиной роста напряжённости в регионе являются провокационные действия администрации Демократической прогрессивной партии, стремящейся вступить в сговор с внешними силами ради достижения «независимости Тайваня», а также их упрямая решимость противостоять фундаментальным интересам китайской нации.
Проведение военных операций со стороны НОАК в ответ на внешнее вмешательство и сепаратистские действия во имя «независимости Тайваня» является оправданным, добавил официальный представитель.
Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и ядром основных его интересов, отметил Тань Кэфэй. Он подчеркнул, что тайваньский вопрос — красная линия номер один в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать.
Китай решительно выступает против любых форм официальных обменов или военных контактов между США и Тайванем, а также решительно возражает против того, чтобы Соединённые Штаты в какой бы то ни было форме повышали уровень отношений с Тайванем, указал официальный представитель.
«Мы призываем Соединённые Штаты отбросить свои попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая, а также отказаться от «тактики салями» и дальнейших действий по тайваньскому вопросу», — заключил Тань Кэфэй.
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