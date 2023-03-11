Judging Freedom Оригинал

Полковник Макгрегор: идеологическая слепота и ненависть толкают США к войне с Россией

Материал представлен в переводе ИноТВ
В эфире YouTube-канала Judging Freedom отставной полковник и экс-советник Белого дома Дуглас Макгрегор раскритиковал представительницу Госдепа Викторию Нуланд, которая поддержала нападения ВСУ на Крым. По словам эксперта, подобные заявления и поведение лишний раз показывают желание американского истеблишмента втянуть собственную страну в вооружённый конфликт с Москвой.

Вот мнение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Крыме, которое совершенно отличается от того, которое озвучили вы, полковник. Послушайте. Я не могу дождаться, чтобы его услышать.

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, заместитель госсекретаря США: В Крыму находится база дронов, откуда запускаются беспилотники, которые иранцы передали России. В Крыму есть пункты управления, которые чрезвычайно необходимы России для удержания всей территории, включая сухопутный переход. В Крыму есть множество военных объектов, которые Россия превратила в ключевые логистические и вспомогательные склады для текущего конфликта. Это законные цели. Украина наносит по ним удары, и мы их поддерживаем.
 
«И начинаем третью мировую войну». Я хочу сказать, что она фактически предлагает, чтобы мы участвовали в нападении на Крым, который является российским со времён Екатерины Великой.
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Послушайте, давайте говорить откровенно, если мы участвуем в нанесении ударов по объектам в Крыму, если мы принимаем в них непосредственное участие, то это акт войны против российского государства и русского народа. Она знает это, и ей следует проявлять здравый смысл. Она также знает, что положение на Украине безнадёжно. Она пытается сделать то, что вызывает у нас наибольшее беспокойство — втянуть нас в войну.
 
Какова её конечная цель? Она действительно… я думаю, мы знаем эту конечную цель по её прошлому поведению. Она спровоцировала и организовала переворот (на Украине. — ИноТВ) 2014 года. Она в значительной степени ответственна за показания украинской стороны, данные против президента Трампа в ходе первого импичмента. Чего она добивается сейчас? Неужели она действительно думает, что ей удастся свергнуть Владимира Путина?
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: У меня складывается впечатление, что люди в Вашингтоне имеют очень нереалистичное представление о России, российском государстве и его лидере. И они на самом деле верят многому из того, о чём они говорят, что чрезвычайно опасно. Я называю это идеологической слепотой. Их переполняет ненависть к России и её правительству. Они не способны видеть реальность. Они не понимают: то, чего они добиваются, не произойдёт.
 
Полковник, сможем ли мы, американские частные компании, военно-промышленный комплекс, если так можно выразиться, производить боеприпасы так же быстро, как их тратят украинцы?
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Нет, очевидно, что не сможем. Более того, в The Washington Post выходила статья о проблеме с артиллерией и боеприпасами, в которой говорилось, что у нас это никак не получится. Нам потребуется много-много месяцев, а может быть, и лет, чтобы восполнить арсенал, который мы передали Украине, включая «Джавелины» и различные ракеты AMRAAM, которые используются на (норвежских ЗРК. — ИноТВ) NASAMS и других системах вооружения.
 
155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов сейчас очень и очень мало. У европейцев практически нет промышленной базы. Единственная страна, которая действительно может производить много и очень быстро, — это Германия. Но сейчас она находится в таком слабом положении, что, по словам министра обороны, она не способна защитить себя, поэтому не может позволить себе отправлять что-либо за границу.
 
Министр обороны США — отставной четырёхзвёздный генерал. Я не знаю, оканчивал ли он Вест-
Пойнт или нет, но…
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Оканчивал.
 
Хорошо. Он кадровый военный. Под его руководством происходит истощение американской обороны, и если нам понадобится наступательное вооружение, то на пополнение уйдут году. Я вас правильно понимаю?
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Что ж, судья, его не назначили на должность министра обороны, поскольку ожидали, что он будет выступать против глупых идей.
 
Отлично и в вашей обычной дипломатической манере сказано. Но ведь это катастрофа. Это должностное преступление.
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Что ж, если вы беспокоитесь об обороне Соединённых Штатов, я бы сказал, что вы абсолютно правы. В частности, в вопросе ракет и 155-мм боеприпасов. Я сомневаюсь, что какая-то армия высадится в Западном полушарии и пойдёт маршем на США, но что касается ведения войны за границей, о которой люди говорили годами, то это дохлый номер. У нас боеприпасов не хватит и на две недели. Я бы удивился, если бы боеприпасов, находящихся в Польше, хватило на месяц.
 
Осознаёт ли это президент Соединённых Штатов — я знаю, что вы не можете ответить на этот вопрос, потому что не можете прочитать его мысли, — но люди в его окружении понимают это, когда он говорит: «Мы собираемся защищать Тайвань любой ценой»? Я имею в виду, что с моей точки зрения, — я человек не военный, как вы знаете, поправьте меня, если я ошибаюсь, — это неосуществимо.
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Конечно. Речь идёт о месте, которое находится в шести тысячах миль от США. Я имею в виду, в чём именно заключается проблема с Украиной. Если вы собираетесь сражаться с крупным противником, континентальной державой, как Россия, Китай, или с кем-то ещё, то последнее, что вам нужно, — облегчить им задачу и воевать с ними на их пороге. Это глупо со стратегической точки зрения.
 
В этом проблема всего этого дела на Украине. В этом проблема с расширением границ НАТО на восток. Их невозможно защищать. Более того, (34-й президент США. — ИноТВ) Эйзенхауэр считал, что защитить НАТО невозможно задолго до того, как у неё появились восточноевропейские соседи. Он говорил, что у нас нет ни ресурсов, ни живой силы. Я не думаю, что после ухода Эйзенхауэра многое изменилось.
 
Дата публикации 09 марта 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Judging Freedom США Северная Америка
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