СТРАНА: на Украине растёт число сторонников мирных переговоров с Россией

13:50
Далалоян снялся с чемпионата России по состоянию здоровья
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что олимпийский чемпион Артур Далалоян снялся с чемпионата России из-за здоровья.
13:46
Удерживавшего сына в заложниках в Нижневартовске мужчину арестовали
Жителя Нижневартовска, удерживавшего сына в заложниках, арестовали на два месяца.
13:45
В «Химках» опровергли информацию о возможном увольнении Гогниева
Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию о том, что руководство клуба рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Спартака Гогниева.
13:44
РЕН ТВ: Костомаров пока не может обходиться без аппарата ИВЛ
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пока не может самостоятельно обходиться без аппарата ИВЛ.
13:44
Песков: в Кремле с озабоченностью наблюдают за провокациями в Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Грузии.
13:43
Боррель заявил, что возможности ЕС по введению санкций против России почти исчерпаны
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что возможности Евросоюза по введению санкций против России почти истощены.
13:39
Бывший нападающий «Спартака» Ари заявил, что готов вернуться в РПЛ
Бывший нападающий московского «Спартака» Ари поделился мнением о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
13:37
В «Бешикташе» ответили на вопрос о трансфере Баринова летом
Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи сообщил, что клуб не будет рассматривать вариант с покупкой полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в летнее трансферное окно.
13:36
Завод «Микрон» работает в усиленном режиме, чтобы поставлять чипы для загранпаспортов
Завод «Микрон» по производству микросхем работает в усиленном режиме, чтобы поставлять чипы для загранпаспортов.
13:31
«РБ Спорт»: «Химки» могут уволить Гогниева с поста главного тренера из-за конфликта с игроками
Руководство подмосковных «Химок» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Спартака Гогниева.
13:24
Организаторы Уимблдона заявили, что ещё не приняли решения об участии россиян в соревновании
Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) не приняли решения об участии российских спортсменов в Уимблдоне в 2023 году.
13:24
Мама Овечкина посетила матч «Вашингтона» в НХЛ впервые с 2017 года
Татьяна Овечкина, мать нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, присутствовала на трибуне во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью‑Джерси Дэвилз» (2:3).
13:20
Ульянов: Совет управляющих МАГАТЭ расширил поддержку идеи Гросси по охранной зоне на ЗАЭС
Совет директоров МАГАТЭ существенно расширил поддержку инициативы гендиректора агентства Рафаэля Гросси по созданию охранной зоны вокруг Запорожской АЭС.
13:20
Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с ближайшими соседями и союзниками по ЕАЭС
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза страны, в ходе которого обсудил развитие отношений с ближайшими соседями и партнёрами по Евразийскому экономическому союзу.
13:18
Хирург Наумов назвал ушиб мягких тканей самой распространённой травмой при падении
Сосудистый хирург Данил Наумов перечислил самые частые травмы при падении на улице.
13:16
Врач Кашух рассказала, что биодобавки помогут предотвратить авитаминоз в Великий пост
Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, как не допустить дефицита витаминов и минералов, а также истощения организма во время Великого поста.
13:14
Аналитик спрогнозировала цену нефти Brent в рамках $80—83 за баррель на следующей неделе
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT спрогнозировала цену нефти Brent в рамках $80—83 за баррель на следующей неделе.
13:13
Адвокат Атапин напомнил о правовых последствиях за раскрытие коммерческой тайны
Адвокат Владимир Атапин рассказал, что грозит сотруднику, который вольно или невольно раскрыл коммерческую тайну конкурентам.
13:11
Крымские клубы готовы к процессу лицензирования в ФНЛ
Глава Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин заявил, что местные клубы готовы к процессу лицензирования в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
13:10
Офтальмолог Лёвкина назвала боль в глазах одним из первых симптомов глаукомы
Оксана Лёвкина, врач высшей категории, к. м. н., офтальмолог «Европейского медицинского центра», перечислила первые симптомы глаукомы.
13:09
ВСУ потеряли за сутки более 120 военных на Донецком направлении
Украинская армия потеряла более 120 военнослужащих и 13 единиц техники в ходе активных боевых действий на Донецком направлении, заявили в Минобороны России.
13:06
Доходный дом Катеринич в Петербурге признали памятником регионального значения
Дом жены коллежского асессора Софьи Катеринич, построенный в первой половине ХХ века на проспекте Добролюбова в Санкт-Петербурге, получил статус регионального памятника. Его включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия.
13:06
Жулин: видимо, Усачёва понимает, что к четверным уже не вернётся
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение, что фигуристка Дарья Усачёва понимает, что не сможет вернуться к четверным прыжкам.
13:05
ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян
Большинство россиян (80%) доверяют президенту России Владимиру Путину, его деятельность одобряют 76,7%.
13:05
ВС России поразили украинский ЗРК С-300 в районе Петропавловки
В районе населённого пункта Петропавловка в ДНР поражён украинский зенитный ракетный комплекс С-300.
13:05
ВКС России сбили украинский самолёт в окрестностях Марьинки
Российская авиация сбила самолёт Су-27 ВВС Украины под Марьинкой, заявили в Минобороны России.
12:59
Глава Минпросвещения Кравцов рассказал о проведении ремонта в 500 школах в новых регионах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о проведении ремонтных работ в школах новых регионов страны. По его словам, состояние образовательных учреждений и их материальное наполнение в некоторых областях было удручающим.
12:58
Рябков: в ЕС «читают американский политический рэп» в вопросе подрыва «Северных потоков»
Европейские союзники США в вопросе подрыва «Северных потоков» отказались от собственного суверенитета, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
12:56
НАК: в России в 2022 году предотвратили 64 теракта
В России в 2022 году предотвратили 64 теракта, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
12:54
Риелтор Барсуков сообщил об отсутствии предпосылок для роста цен на недвижимость в России
Эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что предпосылок для увеличения цен на российском рынке недвижимости пока нет.
12:51
Песков назвал незаконными блокировки российских активов в ЕС
Россия считает блокировки российских активов в Евросоюзе нелегитимной и незаконной процедурой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
12:51
Нутрициолог Панова посоветовала перекусить перед походом в супермаркет для экономии средств
Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как избежать импульсивных покупок в супермаркете.
12:49
Рябков: Россия не может абстрагироваться от ядерных потенциалов Франции и Британии
Россия не может абстрагироваться от ядерных потенциалов, которыми располагают Великобритания и Франция, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
12:49
В Москве 20 мая и 16 сентября состоятся велофестивали
Московские велофестивали в 2023 году пройдут 20 мая и 16 сентября.
12:49
В «Галатасарае» опровергли информацию, что клубу предлагали Кузяева
Коскун Гульбахар, директор по связям с общественностью «Галатасарая», высказался об информации, что клуб заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.
12:48
Сычёв считает, что Дзюба уже не вернётся в сборную России
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о возможном возвращении форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в национальную команду.
12:46
Диетолог Соломатина назвала отвар шиповника полезным напитком для пожилых весной
Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему в весенний период отвар шиповника можно считать самым полезным напитком для людей пожилого возраста.
12:44
Министр просвещения Кравцов рассказал о планах по созданию флагманских школ в новых регионах
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о работе по созданию флагманских школ в новых регионах страны.
12:43
Центр беспилотной авиации создадут в Приморье
В Приморском добровольческом движении поддержки батальона «Тигр», участвующего в специальной военной операции по защите Донбасса, рассказали о планах по созданию центра по переоснащению беспилотников и подготовке военных инструкторов.
12:42
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО.
12:41
Исследование: 22% жительниц городов-миллионников посещают салоны с целью избавиться от стресса
Онлайн-сервис для поиска специалистов «Профи» провёл исследование и выяснил, что 22% жительниц российских городов-миллионников воспринимают поход в салон красоты как возможность избавиться от стресса.
12:40
Путин проведёт 10 марта служебное совещание и встречу с членами Совбеза России
Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 марта, проведёт служебное совещание и встречу с постоянными членами Совбеза России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
12:39
Песков заявил о неизбежности двусторонних отношений России и Украины
Двусторонние отношения России и Украины неизбежны из-за соседства, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
12:37
Губернатор Нижегородской области Никитин поздравил сотрудников архивов с профпраздником
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников архивов с профессиональным праздником, который отмечают 10 марта.
12:37
L'Equipe: Неймар перенёс операцию после травмы
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар перенёс операцию после травмы голеностопа.
12:37
Песков: грузинский закон об иноагентах не имеет отношения к России ни по сути, ни по форме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что грузинский закон об иноагентах не имеет отношения к России ни по сути, ни по форме, а инициировали его сами грузинские власти.
12:35
Эксперт Вильянов усомнился в возможности возникновения дефицита товаров в России из-за санкций
Главный редактор портала «Вильянов.ком» Сергей Вильянов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что из-за западных санкций и ухода известных брендов в России вряд ли возникнет дефицит каких-либо товаров.
12:34
Генсек ШОС: процесс вступления Белоруссии в организацию идёт успешно
Процесс вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) продвигается успешно.
12:32
Аналитик Митрахович объяснил причины подрыва господства доллара в мировой торговле нефтью
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетический безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал публикации СМИ, в которых говорится, что антироссийские санкции США начали подрывать многолетнее господство доллара в международной торговле нефтью.
12:30
Автоэксперт Трошанов предупредил водителей об опасности яркого солнца на дорогах весной
Автоэксперт Антон Трошанов предупредил автомобилистов об опасности на дорогах весной. Он напомнил, что яркое весеннее солнце может ослепить тех, кто находится за рулём.