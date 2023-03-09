Entreprendre: референдум Донбассу, Крым России, членство в ЕС Киеву — философ представил свой план урегулирования украинского конфликта

Для достижения мира на Украине и возвращения Европе влияния на международной арене необходимо выполнить семь условий, пишет в статье для Entreprendre французский философ Том Бенуа. В частности, эксперт предлагает в качестве условий для мирных переговоров между сторонами провести референдум в русскоязычных областях Украины и сохранить статус Крыма в составе России в обмен на членство Украины в ЕС и НАТО.

Для достижения мира на Украине и возвращения Европе и, в частности, Франции влияния на международной арене необходимо выполнить семь условий, пишет в статье для Entreprendre французский философ и главный редактор журнала Géostratégie Том Бенуа.

В первую очередь эксперт советует Франции не отказываться полностью от поставок российского газа, тем более что введённые Евросоюзом санкции в отношении российского топлива оказались неэффективными. Как напоминает автор, до начала украинского конфликта европейским странам и России, несмотря на разногласия, удавалось поддерживать отношения, необходимые для успешного осуществления совместных проектов. Более того, до сегодняшнего дня ни Восточная, ни Западная Европа не использовала энергетику как средство давления в конфликте, подчёркивает Бенуа.

Вторым условием мира и стабильности в Европе автор статьи видит восстановление статуса Франции как энергетической державы за счёт атомной энергетики и возобновляемых источников энергии. Для этого необходимо обеспечить заключение своего рода мирных соглашений с Россией, чтобы две страны могли возобновить сотрудничество в области энергетики.

«Позиция Франции должна быть миролюбивой и достойной доверия по отношению к украинскому народу. С другой стороны, Франция ни в коем случае не должна подвергать риску свою экономическую стабильность или безопасность», — настаивает Бенуа.

Третий пункт в программе Бенуа — укрепление суверенитета ЕС путём разделения его на три геостратегические зоны по принципу географического соседства и культурного родства.

Для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом эксперт предлагает провести референдум в нескольких регионах Украины. Странам — членам ООН и НАТО необходимо обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о проведении демократического референдума, чтобы предоставить информацию о позиции населения, проживающего в Донецкой и Луганской областях, считает автор статьи. Результаты этого голосования не должны использоваться в качестве средства давления на ту или иную сторону, но должны быть направлены на начало дипломатических переговоров с Россией, подчёркивает обозреватель.

Вместе с этим крайне важно в ближайшем будущем провести переговоры с российским руководством, чтобы приступить к созданию атмосферы примирения и добиться от Москвы уважения к суверенитету Украины, полагает Бенуа.

Кроме этого, эксперт предлагает представителям НАТО, а также главам государств, которые внесли наибольший вклад в оказание помощи Украине, представить в течение следующих недель конкретные положения, гарантирующие России безопасность военно-морской базы в Севастополе.

Он также уверен в необходимости сохранения Крыма в составе России ради будущего членства Киева в НАТО и ЕС. Возвращение под контроль Киева Крымского полуострова, где расположена российская военно-морская база, очевидно, не будет способствовать снижению напряжённости конфликта, а значит, и присоединению Украины к западным блокам, поясняет Бенуа. Он также напоминает, что законность присоединения Крыма к Украине остаётся спорной, а большинство крымчан регулярно демонстрировали свою близость к России и желание присоединиться к ней.