Focus: антироссийские санкции сильнее всего бьют по Германии

10:33
Ничушкин: в последний раз я набирал четыре очка в матче десять лет назад
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» прокомментировал свои результативные действия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».
10:32
МВД Грузии сообщило о 66 задержанных на акции протеста в Тбилиси
В Тбилиси после акции протеста, которая переросла в беспорядки из-за законопроекта об иностранном влиянии, задержаны 66 человек, сообщило МВД Грузии.
10:32
Спортдир «Локомотива» рассказал про зарплату Дзюбы в клубе
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, как состоялся переход нападающего Артёма Дзюбы, а также о его контракте.
10:28
Путин поздравил с 8 Марта учительницу из Омской области, сын которой погиб на Украине
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю Международного женского дня учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, сын которой в прошлом году погиб в ходе спецоперации на Украине.
10:25
Вяльбе: делаю вид, что болею за ФК «Спартак», так как внук играет там
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что из-за внука делает вид, что болеет за столичный футбольный клуб «Спартак».
10:18
Валиева рассказала, как притворилась больной, чтобы не идти на тренировку
Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что однажды из-за нежелания идти на тренировку притворилась больной.
10:13
Хукер рассказал, как USADA наказало его за обвинения в адрес Махачева
Новозеландский боец UFC Дэн Хукер рассказал, как USADA отреагировало на его обвинения в адрес россиянина Ислама Махачева после поединка с австралийцем Александером Волкановски.
10:11
Захарова ответила на позицию Борреля о законе об иноагентах в Грузии
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала позицию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о законе об иноагентах в Грузии.
10:07
Кварацхелия заявил, что будущее Грузии — в Европе
Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поддержал протестующих в стране после принятия закона об иностранных агентах.
09:59
Чемпионка Олимпийских игр в борьбе Воробьёва: вернусь к чемпионату России
Чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр в борьбе Наталья Воробьёва сообщила о возвращении в спорт.
09:56
Митингующие в Грузии анонсировали продолжение акции протеста в Тбилиси
Митингующие в Грузии анонсировали продолжение акции протеста в Тбилиси в 15:00 по местному времени (14:00 мск), сообщает Sputnik Грузия.
09:53
Поттер — первый английский тренер, который добился победы с «Челси» в плей-офф ЛЧ
Лондонский «Челси» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в двухматчевом противостоянии обыграв дортмундскую «Боруссию».
09:52
Бобровский поднялся на третье место в истории «Флориды» по победам
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 бросок в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
09:49
На юге Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
В акватории Тихого океана у южного окончания Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1, заявили в региональном филиале Геофизической службы РАН.
09:42
Ничушкин во второй раз в карьере набрал четыре очка за матч в НХЛ
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» отметился забитой шайбой и тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».
09:41
Рогов назвал три фактора, которые нужны ВСУ для наступления в Запорожской области
Украинские военные могут решиться на наступление в Запорожской области при наличии трёх факторов, одним из которых является появление зелёной растительности в лесополосах.
09:39
Боксёр Бетербиев высказался о своей мотивации
Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO россиянин Артур Бетербиев высказался о своей мотивации.
09:36
Медведев поздравил россиянок с Международным женским днём
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к россиянкам с поздравлением с Международным женским днём, особо отметив женщин-военнослужащих.
09:36
Кучеров в третий раз в карьере набрал 90 очков за сезон НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три (2 + 1) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
09:29
В партии «Шор» призвали власти Молдавии сократить военный бюджет и поддержать население
Молдавии следует сократить военный бюджет, чтобы часть денег направить на развитие и поддержку социального сектора, уверена вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер.
09:28
Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Филадельфией»
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил дубль и сделал результативный пас в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфия Флайерз».
09:28
Тренер «Челси» прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Грэм Поттер поделился эмоциями от выхода команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.
09:19
Якимушкин объяснил, почему интервью Дзюбы популярнее соревнований лыжников
Российский лыжник Иван Якимушкин ответил на вопрос, почему недавнее интервью нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы посмотрело больше людей, чем соревнования на «Чемпионских высотах».
09:19
Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили с борта МКС женщин с 8 Марта, пожелав им внимания и душевного тепла.
09:12
Тишковец: в Москве ударила зимняя стужа и образовался морозный туман
В Москве резкое понижение температуры привело к возникновению морозного тумана. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
09:10
Грачёва пробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу в финале квалификации турнира в Индиан-Уэллсе (WTA 1000).
09:02
Ничушкин и Георгиев признаны второй и третьей звёздами в матче «Колорадо» — «Сан-Хосе»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» на своём льду одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».
08:54
В партии «Шор» обеспокоены отсутствием реакции властей Молдавии на угрозы Приднестровью
Жители Молдавии обеспокоены тем, что руководство республики не реагирует на вероятную военную угрозу Приднестровью со стороны Украины.
08:50
31 сейв Бобровского помог «Флорида Пантерз» обыграть «Вегас Голден Найтс»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс».
08:38
Несмотря на дубль Бучневича, «Сент-Луис» проиграл «Аризоне»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» обыграл «Сент-Луис Блюз».
08:38
Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» контролирует всю восточную часть Артёмовска
Подразделения ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть Артёмовска (Бахмута), сообщил основатель компании Евгений Пригожин.
08:28
Два очка Романова и 22 спасения Сорокина помогли «Айлендерс» переиграть «Баффало»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз».
08:24
Советник Пушилина Гагин: бои под Авдеевкой облегчают положение Донецка
Украинские военные на Авдеевском направлении пытаются сдержать наступление армии России, это существенно облегчает судьбу Донецка, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
08:20
«Питтсбург» вырвал победу у «Коламбуса», у Малкина — три очка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс».
08:10
Три очка Кучерова и ассистентский дубль Сергачёва позволили «Тампе» обыграть «Филадельфию»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
08:10
Аргентина отозвала разрешение на авиарейс из Сан-Паулу на спорные Мальвинские острова
Правительство Аргентины отозвало разрешение на авиаперелёт из бразильского Сан-Паулу на спорные Мальвинские (Фолклендские) острова.
08:04
Четыре очка Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» на своём льду одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс».
07:53
Песков: акционеры «Северных потоков» должны настаивать на прозрачном следствии
Акционеры «Северных потоков» должны настаивать на проведении прозрачного расследования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
07:36
«Рёнхап»: грузовик с удобрениями врезался в толпу в Южной Корее
Грузовик с удобрениями врезался в толпу людей в уезде Сунчхан в провинции Чолла-Пукто Южной Кореи, в результате погибли три человека, сообщает агентство «Рёнхап».
07:18
Песков: публикации о «Северных потоках» являются скоординированным вбросом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.
07:03
Yle: разрыв связей с Россией создал проблемы для жителей востока Финляндии
Закрыв границу с Россией, Финляндия создала проблемы для жителей востока страны, говорится в статье портала Yle.
06:52
Депутат Терехов заявил о попадании в реанимацию после принятия БАДа с мухомором
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов заявил, что попал в реанимацию в Москве после того, как принял биодобавки с мухоморами.
06:35
США профинансируют укрепление связей выпускников американских программ обмена из Армении
В Соединённых Штатах заявили о планах выделить до $250 тыс. на инициативу, которая будет направлена на укрепление связей между выпускниками программ обмена из Армении, спонсируемых американским правительством. Как уточняется в описании гранта, с которым ознакомился RT, одна из целей новой инициативы заключается в намерении Вашингтона «продвигать демократию» в закавказской республике.
06:27
«Интерпрессньюс»: акция протеста в Тбилиси завершилась
Акция протеста в центре Тбилиси, начавшаяся на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах, завершилась, сообщает агентство «Интерпрессньюс».
06:15
Военные инженеры подарили жительницам Мариуполя тюльпаны
Военнослужащие инженерных войск подарили тюльпаны жительницам Мариуполя.
06:03
Юрист Южалин рассказал, что делать при задержке зарплаты работодателем
Александр Южалин, руководитель юридической практики SuperJob, рассказал в беседе с RT, что делать при задержке зарплаты работодателем.
05:56
Президент Колумбии: переговоров с наркокартелями не будет
Правительство Колумбии не будет вести переговоры с наркоторговцами, заявил президент страны Густаво Петро.
05:41
Bloomberg: спикер Маккарти подтвердил планы по встрече с главой Тайваня в США
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти подтвердил своё намерение провести встречу с главой Тайваня Цай Инвэнь в США, сообщает агентство Bloomberg.
05:25
РИА Новости: ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР
Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) пресекли попытку прорыва украинской армии на Краснолиманском направлении в ЛНР.
05:11
Журналистка Daily Mail Рид: жизнь в России не изменилась за год под западными санкциями
Санкции стран Запада не оказали существенного влияния на жизнь в России, в частности не привели к дефициту продуктов, заявила журналистка Daily Mail Сью Рид.