В своей недавней речи перед бундестагом Олаф Шольц сосредоточился на лозунгах, но совсем не говорил о неудобной правде, пишет журналист Габор Штейнгарт в статье для Focus Online. Между тем, неудобная правда украинского кризиса состоит в том, что антироссийские санкции Запада сильнее всего бьют по Германии, в то время как Россия научилась их обходить; кроме того, Россия не изолирована на мировой арене, а поддержка Украины в США начинает размываться.

В недавней речи Олафа Шольца в бундестаге было много мотивационных лозунгов, но мало сухих фактов, пишет журналист Габор Штейнгарт в своей статье для Focus Online. По мнению Штейнгарта, если бы целью Шольца было донести до слушателей истинное положение дел, то его речь выглядела бы совсем иначе. В частности, в ней должны были быть перечислены несколько неудобных фактов об украинском кризисе.

Первый неудобный факт заключается в том, что в США ослабевает поддержка Украины. Республиканцы, а в частности Дональд Трамп и Рон ДеСантис, призывают прекратить поставку вооружений на Украину, пишет автор. Сам президент Джо Байден не торопится передавать Киеву обещанные танки «Абрамс».

Второй неудобный факт — санкции не работают так, как должны были. Как отмечает Штейнгарт, Россия нашла альтернативные рынки для своих нефти и газа, а также заместила недостающий импорт за счёт третьих стран. По словам Штейнгарта, в санкционном режиме против России столько же дырок, сколько в швейцарском сыре. В то же время антироссийские санкции сильнее всего ударили не по России, а по немецкой экономике, отмечает автор. Подорожание энергоресурсов привело к кризису значительной части немецкой промышленности.

Кроме того, Западу не удалось изолировать Россию на мировой арене, отмечает Штейнгарт. В частности, крупнейшие по населению страны мира Китай и Индия отказались осудить действия России на Украине. Также Штейнгарт пишет о том, что военная помощь, оказываемая Киеву странами Запада, пусть и обширна, но всё равно недостаточна. По словам главы компании Rheinmetall, для эффективной обороны Украине нужно от 600 до 800 танков типа «Леопард-2».