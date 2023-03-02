N-TV: потолок цен на российскую нефть не работает

Несмотря на введение потолка цен, России удаётся продавать свою нефть значительно дороже уровня в $60 за баррель, пишет N-TV, ссылаясь на исследование ряда научных институтов. Авторы исследования отмечают, что России удалось перенаправить значительную часть своего экспорта на альтернативные рынки: кроме того, примерно половина российского танкерного флота обходит санкции.

Намерение западных стран ограничить доходы России от продажи нефти за счёт потолка цен не работает, пишет N-TV. Согласно совместному исследованию Колумбийского университета, Калифорнийского университета и института международных финансов, средняя цена на российскую сырую нефть сейчас составляет $74 за баррель, в то время как потолок цен предусматривает стоимость в $60 за баррель.

Авторы исследования выяснили, что, несмотря на введение потолка цен, России удаётся продавать свою нефть значительно дороже. Этому способствует несколько факторов. Во-первых, России удалось перенаправить значительную часть своего нефтяного экспорта на альтернативные рынки, такие как Китай, Индия и Турция. При этом российская нефть там продаётся со скидкой, но её цена всё равно значительно превышает $60 за баррель.

Во-вторых, Россия получила выгоду от разницы цен на различных нефтяных рынках, пишет N-TV. К примеру, российская нефть, поставляемая из тихоокеанских портов, значительно дороже той же нефти, что поставляется из Балтийского и Чёрного морей. Кроме того, Россия использует огромный флот неучтённый нефтяных танкеров, которые транспортируют нефть без участия западных компаний.

Согласно информации, приведённой в исследовании, примерно 50% всех российских нефтяных танкеров обходят санкции, пишет издание. Таким образом, последствия санкций затрагивают лишь половину от общего российского экспорта. По мнению авторов исследования, эмбарго со стороны ЕС и введение потолка цен привели к тому, что нефтяной рынок раскололся пополам, а это, в свою очередь, выгодно России.