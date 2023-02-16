Libération: в МЭА предрекли новый бум потребления нефти в мире

Хотя многие страны прикладывают усилия для перехода к более экологичным источникам энергии, потребление нефти только растёт и, по прогнозам специалистов Международного энергетического агентства, в 2023 году достигнет рекордных значений, пишет Libération. В основном это произойдёт благодаря снятию санитарных ограничений в Китае и восстановлению авиасообщения.

Международное энергетическое агентство опубликовало отчёт, в котором говорится, что спрос на нефть в мире в 2023 году достигнет «рекордного» уровня — 101,9 млн баррелей в сутки, пишет Libération. Это на 2 млн больше, чем в 2022 году, и на 1,4 млн больше, чем в доковидном 2019-м. Эксперты связывают эту тенденцию с восстановлением Китая, который снял санитарные ограничения, а также со спросом на керосин со стороны авиаперевозчиков.

В основном в структуре спроса на нефть, который обещают на 2023 год, преобладает доля Азиатско-Тихоокеанского региона (+1,6 млн баррелей нефти в сутки) и почти половина приходится на Китай (+900 тыс. баррелей). То есть именно Китай будет играть ведущую роль в этом росте благодаря открытию границ, что скажется и на увеличении воздушного трафика. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировой спрос на керосин достигнет 7,2 млн баррелей в сутки (+1,1 млн), что составляет почти 90% от уровня 2019 года. Но в странах Организации экономического сотрудничества и развития спрос, по ожиданиям, увеличится лишь на 390 тыс. баррелей в сутки, что значительно ниже, чем рост в 2022 году.

Так что получается, что, несмотря на все усилия по переходу к более чистой энергетике, пик потребления нефти и других ископаемых видов топлива, которые плохо сказываются на экологии, ещё далеко не пройден. Некоторые специалисты говорят, что этого поворотного момента стоит ожидать не раньше 2025 года.

Что же до предложения, то мировые поставки в январе шли стабильно на уровне около 100,8 млн баррелей в сутки. В частности, в МЭА отмечают, что российский экспорт держался неплохо, несмотря эмбарго Евросоюза на импорт сырой нефти и решение «Большой семёрки» ограничить цены на нефть. В отчёте эксперты предрекают, что мировое производство в 2023 году вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки благодаря США, Бразилии, Норвегии, Канаде и Гвиане, хотя эта динамика и меньше, чем в 2022 году.

Предложение нефти в мире должно превысить спрос в первой половине 2023 года, но спрос может тоже быстро восстановиться и стать выше предложения; к тому же эксперты опасаются дальнейших санкций против России. Вице-премьер России Александр Новак объявил, что в марте Россия сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки — это около 5%, пишет Libération.