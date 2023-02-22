Bloomberg: рекордный экспорт российских нефти и мазута в КНР говорит о быстром восстановлении китайской экономики

Экспорт российских нефти и мазута в Китай вырос до рекордного уровня, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, подобное развитие событий говорит об ускоряющемся восстановлении экономики Поднебесной, которая недавно отказалась от политики нулевой терпимости к COVID-19.
Российский экспорт сырой нефти и мазута в Китай подскочил до рекордного уровня, сообщает Bloomberg. Произошло это после того, как КНР, крупнейший в мире импортёр энергоносителей, отказался от политики нулевой терпимости к COVID-19, и теперь открытие китайской экономики набирает обороты.
По данным аналитической компании Kpler, общие потоки в прошлом месяце были самыми высокими с момента ввода российских войск на Украину год назад и превзошли рекорд, установленный в апреле 2020 года. При этом экспорт мазута вырос до небывало высокого уровня.
Покупательский бум, вероятно, поддерживался частными нефтеперерабатывающими заводами, однако теперь всё больший интерес к российской нефти стали проявлять государственные перерабатывающие предприятия, которых раньше от этого удерживали опасения по поводу потенциальной негативной реакции со стороны США и их союзников.
После того как конфликт на Украине изменил глобальные потоки энергоносителей, Китай и Индия идут ноздря в ноздрю как крупнейшие покупатели российской нефти.
Москва была вынуждена предлагать скидки, чтобы привлечь покупателей, и азиатские страны, пытающиеся сдержать инфляцию, приветствовали этот шаг. Запад хочет лишить Россию средств на ведение конфликта и при этом держать под контролем мировые цены на нефть.
Согласно данным Kpler на 20 февраля, общий экспорт нефти и мазута из России в Китай в прошлом месяце достиг 1,66 млн баррелей в день, побив предыдущий рекорд, установленный в апреле 2020 года, когда азиатская страна выходила из первоначальных ограничений, связанных с коронавирусом. Между тем экспорт сырой нефти и конденсата вырос до 1,52 млн баррелей в день, чуть не дотянув до рекорда, установленного тремя годами ранее.
Рост закупок со стороны Пекина свидетельствует о том, что восстановление китайской экономики ускоряется. Международное энергетическое агентство на прошлой неделе упомянуло о росте спроса в Китае, в то время как Иран, член ОПЕК, прогнозирует, что цена на нефть марки Brent превысит в этом году $100 за баррель.
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