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Столтенберг: НАТО не допускает перерастания украинского конфликта в полномасштабную войну с Россией в Европе

Материал представлен в переводе ИноТВ
Одна из основных задач Североатлантического альянса — не допустить перерастания украинского конфликта в полномасштабную войну с Россией в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью шведскому телеканалу SVT.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: У НАТО две задачи, одна — поддерживать Украину, что мы и делаем поставками тяжёлого и более современного вооружения, и вторая — не допустить полномасштабной войны между Россией и НАТО в Европе. В противном случае мы увидим разрушения, смерть и страдания в гораздо большем масштабе, чем тот ужас, который происходит на Украине. Помимо укрепления Украины, мы увеличиваем наше военное присутствие на востоке, в странах Балтии и в Черноморском регионе для того, чтобы избежать недопонимания в Москве относительно способности и готовности НАТО реагировать в случае нападения на страну НАТО. 

Дата выхода в эфир 08 марта 2023 года.

 

 

 
 
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SVT Швеция Европа
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