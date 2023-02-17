Столтенберг: конфронтация с Россией может растянуться на долгие годы
«Мы здесь, чтобы убедиться, что Украина выиграет эту войну, и предоставить ей необходимое оружие, боеприпасы и поддержку, — приводит Le Figaro слова Столтенберга. — Если президент Путин победит на Украине, это будет трагедией для украинцев. Но это также будет опасно для всех нас, потому что он и другие авторитарные лидеры будут убеждены, что, применяя военную силу, они могут достичь своих целей».
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