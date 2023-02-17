Newsweek: Ставридис предрёк появление над США «флота воздушных шпионов»

Адмирал в отставке и бывший главнокомандующий союзными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что власти Соединённых Штатов не готовы к столкновению с гипотетическим «флотом воздушных шпионов», если Китай предпримет в будущем новые попытки их использовать. Ставридис также призвал переосмыслить оценку технологических возможностей и стратегии на фоне поступающих данных о том, что всё больше неопознанных объектов пролетают мимо радаров, сообщает Newsweek.

Правительство Соединённых Штатов не готово к встрече с гипотетическим китайским «флотом воздушных шпионов», считает адмирал в отставке и бывший главнокомандующий союзными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Комментируя недавние инциденты с замеченными в воздушном простанстве над Северной Америкой китайскими аэростатами, Ставридис написал, что американские военные смогли успешно сбить летающие объекты, однако поставил под сомнение их готовность оперативно отреагировать на вызовы, которые могут появиться в будущем, сообщает Newsweek.



Недавно над различными регионами Северной Америки было обнаружено и сбито несколько необычных воздушных объектов, в том числе один китайский аэростат, который, как считается, выполнял «шпионскую» миссию, напоминает автор. Последний объект был обнаружен над озером Гурон в штате Мичиган.



Экс-главком силами НАТО заявил, что США нужно более тщательно подготовиться ко встрече с китайским «флотом воздушных шпионов» будущего. По мнению Ставридиса, Пекин мог направить в Северную Америку аэростат, чтобы «выразить недовольство» действиями США в отношении ряда политических вопросов, связанных с Индо-Тихоокеанским регионом. В том числе это касается вероятной поездки на Тайвань спикера палаты представителей Кевина Маккарти, поясняется в статье.



Он также предположил, что сотрудники командно-диспетчерского центра Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD), который располагается на горе Шайенн, наверняка уже довольно измотаны происходящим за последние пару недель, после того как не менее четырёх подозрительных объектов были сбиты.



«По мере того как мы всё больше узнаём о вторжениях в воздушное пространство Америки и Канады — поскольку NORAD осуществляет совместные американо-канадские операции, — нам нужно переосмыслить свой подход к технологиям, тактике, операциям и стратегии. Каждый из этих пунктов играет роль в понимании сложной экосистемы, которая, так сказать, пролетала незаметно мимо радаров», — подчеркнул Ставридис.



Хотя воздушные шары и аэростаты используют для военных и разведывательных миссий уже не первое столетие, однако технологии за последние годы значительно улучшились, также констатировал отставной адмирал. Современные аэростаты изготавливаются из передовых материалов и с применением оптимизированных систем и датчиков. Поэтому крайне важной становится способность и готовность оперативно отреагировать на такой технологический прогресс, отметил Ставридис.



Он призвал американское военное командование учитывать стоимость операций и напомнил, что существуют и более экономичные варианты для того, чтобы сбивать подобные воздушные объекты вместо использования ракет Sidewinder стоимостью около $400 тыс. за штуку, запускаемых с истребителей. Кроме того, было бы более эффективно захватить такой летательный аппарат и изучить используемые при его изготовлении технологии, а не уничтожать его на лету, считает Ставридис.



«Это будет крайне сложная с точки зрения пилотажа, однако не абсолютно новая концепция. Во время холодной войны ВВС США регулярно извлекали и восстанавливали капсулы с видеозаписями на плёнке после того, как они были сброшены со спутников на высоте до 60 километров», — заявил Ставридис.



С таким мнением в целом согласен и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан. Он заявил в интервью Newsweek, что Ставридис «абсолютно прав в том, что касается необходимости более эффективного обнаружения» подобных объектов.



При этом важно уметь отделять безвредные летательные аппараты от тех, которые могут представлять угрозу. А также использовать для их нейтрализации более подходящее оружие, «чтобы мы не сбивали сбившиеся с курса гражданские воздушные шары с помощью дорогих ракет, разработанных для третьей мировой войны», подчеркнул Канчиан.



«Больше всего тревожит осознание того, что подобные объекты могли обходить систему ПВО США не только сейчас, но, по-видимому, и неоднократно в прошлом. Там существуют прорехи, о которых мы не знали и которые необходимо немедленно залатать», — отметил эксперт.



В то же время Канчиан заявил в интервью Newsweek, что в целом он считает действия американских военных «удовлетворительными». Особенно учитывая, что первый летающий объект не был обнаружен, пока не пролетел над территорией США, и что при взаимодействии с остальными было необходимо проявлять осторожность, учитывая «сильный политический и общественный резонанс» вокруг этих инцидентов.