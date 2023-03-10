Politico: Сунак и Макрон попытаются «зарыть топор войны», чтобы послать России сигнал о единстве Запада

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон проведут в Париже встречу в рамках первого с 2018 года англо-французского саммита, сообщает Politico. Стороны, как отмечает издание, попытаются «зарыть топор войны», чтобы послать России сигнал о единстве Запада.

Великобритания и Франция попытаются в пятницу «зарыть топор войны» после семи лет вражды, возникшей из-за того, что британцы в 2016 году проголосовали за выход их страны из ЕС, пишет Politico. Кроме того, Париж и Лондон намерены послать России сигнал о единстве Запада.

Британский премьер Риши Сунак и французский президент Эммануэль Макрон встретятся в пятницу в Париже на первом с 2018 года англо-французском саммите.



Оба лидера надеются на небольшие политические успехи, которые они смогут продать своей внутренней аудитории, отмечается в статье. Однако помимо потребности в договорённостях по миграции, энергетике и мобильности молодёжи, более серьёзные силы подталкивают ссорящихся соседей к более тесным отношениям, пишет издание.



Сунак и Макрон, которые возглавляют две великие военные державы Западной Европы, «с болью осознают» необходимость продемонстрировать России, что Запад остаётся единым перед лицом украинского конфликта. Сотрудничество в сфере обороны станет центральным элементом пятничных дискуссий, говорится в статье.



«В Европе идёт конфликт. Мы столкнулись с общей угрозой, и это испытание для двух наших стран, которые обладают ядерным потенциалом и имеют самые большие армии в Европе», — приводит издание слова неназванного чиновника французского правительства.



Ожидается, что на пятничном саммите Сунак и Макрон обсудят, как лучше всего продолжать поддерживать Украину, и призовут Владимира Путина возобновить участие России в договоре СНВ-III, который устанавливает ограничения на количество межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок. Как напоминает Politico, о том, что Москва приостанавливает своё участие в этом договоре, Путин объявил в прошлом месяце.