CNBC: провалы правительства и экономические проблемы — большинство британцев жалеют о брексите

По результатам последних опросов, большинство британцев считают ошибкой выход их страны из Европейского союза, сообщает CNBC. Эксперты называют основными причинами изменения отношения британцев к брекситу экономические проблемы и тот факт, что Консервативная партия не справляется с процессом выхода из ЕС.

Спустя почти семь лет и четыре премьер-министра после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза, общественное настроение, похоже, изменилось на противоположное, пишет CNBC.

Согласно последнему опросу YouGov, обнародованному на прошлой неделе, 53% британцев считают брексит ошибкой, в то время как всё ещё поддерживают итоги референдума по выходу из ЕС 32% опрошенных. Опрос Ipsos, проведённый в январе, показал, что 45% жителей Великобритании считают, что брексит ухудшил их повседневную жизнь, в то время как только 11% заявили, что он, наоборот, положительно отразился на их жизни.

Опрос, проведённый Focaldata и UnHerd в конце прошлого года, показал, что примерно из 10 тыс. респондентов по всей стране 54% либо «абсолютно согласны», либо «скорее согласны» с утверждением, что «Великобритания совершила ошибку, выйдя из ЕС». Не согласны только 28% опрошенных. Только в одном из 632 избирательных округов Великобритании больше людей не согласны с этим утверждением, чем согласны — в избирательном округе Бостон и Скегнесс в Восточном Мидленде.

Ожидается, что в ближайшие два года экономика Великобритании покажет худший результат среди стран «Большой двадцатки», а кризис стоимости жизни и политические скандалы осложняют положение британского правительства.

Консервативная партия во главе с премьер-министром Риши Сунаком отстаёт от оппозиционной Лейбористской партии более чем на 20 пунктов по результатам опросов в преддверии всеобщих выборов в 2024 году.

По мнению профессора Королевского колледжа Лондона Ананда Менона, в отношении британцев к брекситу произошли два основных сдвига. Первый — мнение, что британское правительство плохо справилось с брекситом. Второе — негативные экономические последствия выхода из ЕС.

На это же указывают результаты опроса YouGov, согласно которым 68% опрошенных считают, что правительство плохо справилось, и лишь 21% полагает, что консерваторы справились с проблемами, которые встали перед страной в процессе выхода из Евросоюза. Только в понедельник Сунак объявил о сделке с Брюсселем, которая направлена на решение проблемы североирландского протокола. В соответствии с ним необходимо проверять товары, перевозимые через Ирландское море из Великобритании в Северную Ирландию. Эта проблема остаётся одной из самых значимых недостатков брексита в глазах британцев, и неизвестно, насколько новая сделка позволит изменить ситуацию.

По словам Менона, по иронии судьбы негативно влиять на британскую экономику брексит начал в начале 2020 года, вскоре после выхода Великобритании из ЕС, когда ситуация была омрачена началом пандемии коронавируса. Тем не менее отрицать наличие существенных негативных последствий самого брексита не приходится.

«Нет абсолютно никаких сомнений в том, что брексит является частью причины довольно плохих экономических показателей, которые мы видим в Великобритании, особенно плохих в сравнительном контексте с другими экономиками «Большой семёрки», — приводит телеканал слова эксперта Королевского колледжа Лондона.

Впрочем, по мнению экспертов, брексит не стоит на первом месте для большинства избирателей. Опрос Ipsos показал, что Национальная служба здравоохранения, по мнению британцев, является основной проблемой Соединённого Королевства: качество предоставляемых медицинских услуг волнует 42% респондентов. Экономику и инфляцию упомянули 37% и 36% соответственно, пишет CNBC.