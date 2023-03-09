France 3: Макрон отказался встретиться с профсоюзными лидерами для обсуждения пенсионной реформы

После массовых демонстраций во Франции против пенсионной реформы профсоюзные лидеры страны потребовали встречи с президентом республики, но получили отказ, сообщает France 3. Как передаёт телеканал, Макрон не захотел принимать активистов в Елисейском дворце, чтобы не встречаться лицом к лицу со своими оппонентами, и в расчёте на скорое одобрение закона в парламенте. Кроме того, глава государства счёл, что «крайними» в этом вопросе должны оставаться его министры, поясняет корреспондент.

Почувствовав подкрепление в массовых демонстрациях на местах и в преддверии двух следующих акций, назначенных на эту субботу и следующую среду, представители профсоюзов сегодня потребовали приёма у Эммануэля Макрона. Гийом Даре, добрый вечер! И снова Елисейский дворец ответил отказом, направив требования профсоюзных деятелей правительству. Чем вызван этот отказ?

ГИЙОМ ДАРЕ, корреспондент France 3: Действительно, Эммануэль Макрон отказался их принять, поскольку счёл, что задача обеспечить проведение этой реформы лежит на его министрах и премьер-министре Элизабет Борн, и именно они должны играть роль «крайних».

Кроме того, президент не хочет принимать у себя профсоюзных деятелей, чтобы не брать на себя риск оказаться лицом к лицу с профсоюзными лидерами, в первую очередь, с главой СFDT Лораном Берже, который настроен очень решительно. С Лораном Берже отношения у Эммануэля Макрона не клеились с начала его первого президентского срока в 2017 году.

Также Макрон не хочет принимать их, поскольку Елисейский дворец рассчитывает на крайне сжатые сроки и делает ставку на одобрение реформы парламентом к концу следующей недели, надеясь на то, что после этого социальная активность стихнет.

Дата выхода в эфир 08 марта 2023 года.