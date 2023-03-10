Times: глава Минобороны Великобритании передумал сокращать численность армии на фоне украинского конфликта

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пересматривает решение сократить численность британской армии, принятое в 2021 году, сообщает The Times. Как отмечает газета, причиной изменения планов стали споры в правительстве о боеготовности британских войск. Глава Минобороны также отказался от идеи сократить количество имеющихся на вооружении страны танков, сообщает издание.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пересматривает решение сократить численность британской армии, сообщает The Times. Как напоминает газета, в 2021 году министр представил план по сокращению вооружённых сил до минимального размера со времён Наполеоновских войн. Число кадровых военных должно было сократиться с 82 тыс. до 73 тыс.

Как поясняет издание, похоже, что планы по сокращению армии пересматриваются после ожесточённых споров в правительстве о силе британских вооружённых сил в контексте конфликта на Украине. Министры признали, что британская армия недостаточно сильна. Кроме того, высокопоставленные американские генералы предупредили, что Великобритания больше не считается страной с вооружёнными силами «первого порядка», сообщает газета.

В понедельник правительство опубликует обновления к докладу о внешней политике на 2021 год, хотя новая версия вряд ли будет сильно отличаться от основных выводов оригинала, который определил Россию как главную угрозу британским интересам и назвал Китай «системным конкурентом», пишет издание. Как передаёт газета, первоначальная версия документа о внешней политике Великобритании в 2021 году сопровождалась объявлением о сокращении численности солдат, танков и бронетехники в армии с целью инвестиций в новые технологии, такие как искусственный интеллект, кибервойны и беспилотные летательные аппараты.

Это обновление совпало с объявлением премьер-министра Риши Сунака об увеличении расходов на оборону с £4 млрд до £5 млрд — это примерно половина суммы, которую Уоллес требовал от Казначейства.

Младший министр по делам вооружённых сил Джеймс Хиппи, в свою очередь, сообщил, что за обновлением доклада о внешней политике последуют изменения в документе об обороне и что министры готовы изменить своё мнение, усвоив уроки украинского конфликта. «Если конфликт на Украине докажет, что мы приняли неправильное решение два или три года назад, то мы всегда готовы пересмотреть его», — сказал он депутатам.

Уоллес уже заявил, что пересматривает решение сократить количество основных боевых танков с 227 до 148, после того как начальник генерального штаба генерал Патрик Сандерс заметил, что передача Украине 14 танков Challenger 2 временно ослабит Великобританию.

По словам Хиппи, только 157 танков Challenger 2 готовы для ввода в бой в течение месяца. Из оставшихся 70, находящихся на вооружении британской армии, 14 были переданы Украине, а многие другие — «разобраны» на запчасти. Младший министр также сообщил, что численность британской армии на сегодня 75 933 человека, однако около 10% из них страдают от продолжительных травм.