CNN: «ради мира и стабильности» — Белый дом поддержал продажу оружия Тайваню

Администрация Байдена одобрила потенциальные поставки вооружения для тайванской армии на $600 млн, в том числе сотни ракет для истребителей F-16, передаёт CNN. По мнению телеканала, эта сделка ещё сильнее обострит отношения между Вашингтоном и Пекином.

Администрация Байдена одобрила продажу Тайваню оружия на около $619 млн, в том числе сотни ракет для истребителей F-16. Весьма вероятно, этот шаг усилит напряжённость между Вашингтоном и Пекином, сообщает CNN.

Белый дом официально уведомил конгресс о потенциальной сделке. По словам представителя Госдепартамента, она «согласуется с Законом об отношениях с Тайванем и давней политикой одного Китая».

«Поддержка Соединёнными Штатами Тайваня и шаги, которые он предпринимает для расширения своих возможностей самообороны, способствуют поддержанию мира и стабильности во всём Тайваньском проливе и в регионе», — заявил чиновник. Он добавил, что Тайбэй будет покупать американское вооружение за свой счёт.

В ответ Министерство обороны Тайваня поблагодарило Соединённые Штаты. По словам ведомства, американское оружие позволит защищать воздушное пространство острова от «провокаций коммунистических военных» и способствует «сохранению мира в регионе».

Истребители F-16 должны стать основой обороны Тайваня в случае любой воздушной атаки со стороны Китая. Пекин рассматривает остров своей суверенной территорией и ежедневно «давит на него, посылая в Тайваньский пролив боевые самолёты и суда», утверждает CNN.

Ещё в 2021-м появились сообщения, что ВВС Тайваня обновляют более старые истребители F-16A/B, первоначально приобретённые в 1990-х годах, до F-16V, оснащая их передовыми радиолокационными системами и новыми бортовыми компьютерами. Власти острова планировали модернизировать 141 машину, а также закупить 66 новых самолётов у Lockheed Martin к текущему году, напоминает телеканал.

По информации Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, производством боеприпасов и оборудования для Тайваня занимаются Raytheon и Lockheed Martin. Сделка среди прочего включает 100 высокоскоростных противорадиолокационных ракет AGM-88B, 200 ракет класса «воздух — воздух» AIM-120C-8 и 26 многоцелевых пусковых установок LAU-129, обращает внимание CNN.