Xinhua: Китай призвал США прекратить сеять смуту в вопросе Тайваня

Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, напомнила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин. Как передаёт Xinhua, она добавила, что США пора прекратить ходить по краю, прекратить использовать тактику «нарезания салями», прекратить раздвигать границы дозволенного, прекратить сеять смуту и пытаться ввести мир в заблуждение относительно ситуации с Тайванем.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая. Как передаёт Xinhua, она добавила, что Соединённым Штатам пора прекратить ходить по краю, прекратить использовать тактику «нарезания салями», прекратить раздвигать границы дозволенного, прекратить сеять смуту и пытаться ввести мир в заблуждение относительно ситуации с Тайванем.

Если Соединённые Штаты откажутся изменить курс и пойдут по этому неверному пути, это приведёт к реальным последствиям, и США придётся заплатить тяжёлую цену, сообщила Мао Нин, комментируя недавние ошибочные высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о Тайване.

«Заявления госсекретаря Блинкена абсолютно безответственны и абсурдны. Китай решительно выступает против этого», — сказала официальный представитель, добавив, что, по всей видимости, главному американскому дипломату по тайваньскому вопросу нужно преподать пару уроков истории.

«Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Принцип одного Китая является общепризнанной базовой нормой в международных отношениях, важной политической предпосылкой и основой для установления и развития отношений Китая с любой другой страной», — подчеркнула Мао Нин.

В 1972 году США заявили в Шанхайском коммюнике следующее: «Соединённые Штаты признают, что все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива настаивают, что существует только один Китай, а Тайвань — это часть Китая. Правительство Соединённых Штатов не оспаривает эту позицию».

В 1978 году США в Совместном коммюнике об установлении дипломатических отношений между Соединёнными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой заявили: «США признают правительство КНР в качестве единственного законного правительства Китая. Правительство США признаёт позицию Китая, согласно которой существует только один Китай, а Тайвань является частью Китая».

Мао Нин также упомянула, что, согласно совместному китайско-американскому коммюнике от 17 августа 1982 года, «США признают правительство КНР как единственное законное правительство Китая, и признают китайскую позицию, согласно которой существует только один Китай, а Тайвань является частью Китая. Правительство Соединённых Штатов вновь заявляет, что оно не намерено посягать на суверенитет и территориальную целостность Китая, вмешиваться во внутренние дела Китая или проводить политику двух Китаев или один Китай — один Тайвань».

«В течение некоторого времени Соединённые Штаты брали на себя те политические обязательства перед Китаем по тайваньскому вопросу, которые записаны чёрным по белому», — отметила представитель ведомства.

«Сейчас же Соединённые Штаты намеренно игнорируют и искажают историю, посылая неверные сигналы по тайваньскому вопросу. США значительно ослабили свою сдержанность в официальном взаимодействии и усилили военные контакты с Тайванем, а также провозгласили «Украина сегодня, Тайвань завтра». В СМИ даже появилась информация о том, что правительство США разработало план уничтожения Тайваня», — обратила внимание Мао Нин.

«Китайская сторона невольно задаётся вопросом, чего именно пытаются добиться Соединённые Штаты?» — сказала она.

Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая. Он находится в самом центре основных интересов Китая. Это политическая основа отношений между Китаем и США и первая красная линия, которую нельзя переступать в этих отношениях. Китай никогда не позволит какой-либо внешней силе вмешиваться в свои внутренние дела, ещё раз подчеркнула представитель китайского МИД.

«У нас есть чёткое послание для Соединённых Штатов: Пора остановиться — хватит ходить по краю, хватит использовать тактику «нарезания салями», хватит раздвигать границы дозволенного, хватит сеять смуту и пытаться ввести мир в заблуждение относительно ситуации с Тайванем», — заявила Мао Нин.