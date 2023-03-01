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NYTimes: война США с Китаем будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американцы

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Руководство США должно избегать неосторожного вступления в войну с Китаем, поскольку этот конфликт будет не похож ни на что, с чем когда-либо сталкивались американцы, пишет обозреватель The New York Times Росс Бэббидж. Вашингтон привык отправлять своих солдат воевать далеко от дома, но Китай — противник другого рода. Эта военная, экономическая и технологическая держава способна сделать так, что войну почувствуют и на американской земле, подчёркивается в статье.
NYTimes: война США с Китаем будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американцы
AP
Война с Китаем будет не похожа ни на что, с чем американцы сталкивались раньше, пишет в своей статье для The New York Times глава Стратегического форума в Канберре Росс Бэббидж.

Вероятность крупной войны в Индо-Тихоокеанском регионе сейчас самая высокая со времён Второй мировой, отмечается в статье.

Наиболее вероятной искрой может стать китайское вторжение на Тайвань. Председатель КНР Си Цзиньпин уже заявил, что объединение Тайваня с материковым Китаем «должно быть достигнуто».

«Режим Китайской коммунистической партии» стал достаточно сильным — в военном, экономическом и промышленном отношении — для того чтобы захватить Тайвань и напрямую бросить вызов Соединённым Штатам в борьбе за господство в регионе.

На карту поставлены жизненно важные стратегические интересы Соединённых Штатов, уверен автор. Успешное китайское вторжение на Тайвань пробило бы брешь в цепочке обороны США и их союзников в регионе, серьёзно подорвав стратегическое положение Америки в западной части Тихого океана, и, вероятно, лишило бы Вашингтон доступа к лучшим в мире полупроводникам и другим критически важным компонентам, производимым на Тайване.

И американский президент Джо Байден уже неоднократно заявлял, что будет защищать этот остров.

Однако, по мнению Бэббиджа, руководство США должно избегать неосторожного вступления в войну с Китаем, поскольку этот конфликт будет не похож ни на что, с чем когда-либо сталкивались американцы. Граждане США привыкли отправлять своих солдат воевать далеко от дома. Но Китай — противник другого рода. Эта военная, экономическая и технологическая держава способна сделать так, что войну почувствуют и на американской земле.
 
«Как профессиональный стратегический аналитик и специалист по оборонному планированию, работавший в том числе и на Министерство обороны Австралии, я в течение десятилетий изучал, как может начаться война, как она будет развиваться, а также военные и невоенные операции, которые Китай готов проводить. Я убеждён, что вызовы, стоящие перед Соединёнными Штатами, серьёзны, и американские граждане должны быть лучше о них осведомлены», — подчёркивает автор.

Военный сценарий, по его словам, сам по себе устрашает: Китай, вероятно, проведёт молниеносную атаку с воздуха, моря, а также в киберпространстве, чтобы в течение нескольких часов взять под свой контроль ключевые стратегические цели на Тайване, прежде чем Соединённые Штаты и их союзники смогут вмешаться. Тайвань немного больше штата Мэриленд; если вспомнить, как быстро Афганистан и Кабул пали перед талибами в 2021 году, то станет понятно, что захват Тайваня может произойти относительно быстро.

У Китая также есть более 1350 баллистических и крылатых ракет, готовых нанести удар по силам США и их союзников в Японии, Южной Корее, на Филиппинах и удерживаемых американцами территориях в западной части Тихого океана. Кроме того, есть явные трудности, с которыми Соединённым Штатам придётся столкнуться, ведя войну в тысячах миль через Тихий океан против противника, который имеет самый большой в мире военно-морской флот и самые большие военно-воздушные силы в Азии.

Американские военные стратеги предпочли бы вести войну с применением обычных вооружений. Но китайцы готовы вести гораздо более широкомасштабную войну, которая глубоко затронет американское общество.

В последнее десятилетие Китай всё чаще считал Соединённые Штаты страной, погрязшей в политических и социальных кризисах. Председатель КНР Си Цзиньпин, который любит говорить о подъёме Востока и упадке Запада, очевидно, считает, что самая большая слабость Америки находится у неё в тылу.

«И я считаю, что он готов использовать это в многоплановой кампании, нацеленной на то, чтобы разделить американцев, подорвать и истощить их волю к участию в затяжном конфликте — то, что китайские военные называют разложением врага», — пишет Бэббидж.

За последние два десятилетия Китай создал огромные возможности для ведения политической и кибервойны, предназначенные для проникновения, манипулирования и разрушения Соединённых Штатов и союзных им правительств, медийных организаций, бизнеса и гражданского общества, отмечается в статье.

Если разразится война, можно ожидать, что Китай воспользуется этим для нарушения связи и распространения фейковых новостей и другой дезинформации. Цель тут будет состоять в том, чтобы посеять замешательство, раскол и недоверие, а также препятствовать принятию решений. Китай может усугубить это электронными и, возможно, некоторыми физическими атаками на спутники или связанную с ними инфраструктуру.

Кроме того, экономика США сильно зависит от китайских ресурсов и промышленных товаров, многие из которых имеют военное применение, а американские потребители полагаются на импорт недорогих товаров китайского производства: от электроники до мебели и обуви.

Основная часть этих товаров перевозится на кораблях по морским путям, которые всё больше контролируются китайскими коммерческими интересами, а следовательно, китайским однопартийным государством. Война остановила бы эту торговлю, а также поставки Вашингтона и его союзников в сам Китай.
 
При таком развитии событий запасы многих товаров в США могут вскоре иссякнуть, парализовав широкий круг предприятий. На восстановление торговли могут уйти месяцы, из-за чего возникнет потребность в срочном нормировании некоторых товаров.

Соединённым Штатам, возможно, придётся столкнуться с шокирующим осознанием того, что промышленная мощь, сыгравшая важную роль в их победах, например, во Второй мировой войне, ослабла, и Китай в этом плане обошёл США.

В настоящее время КНР — это доминирующая по многим параметрам мировая промышленная держава. В 2004 году объём промышленного производства в США более чем в два раза превышал объём производства в Китае. В 2021 году производство Китая было вдвое больше, чем в США.

Китай производит больше кораблей, стали и смартфонов, чем любая другая страна, и является мировым лидером в производстве химикатов, металлов, тяжёлого промышленного оборудования и электроники — основных строительных блоков военно-промышленной экономики.

Критически важно то, что Соединённые Штаты больше не могут обойти Китай в производстве передового оружия и прочей продукции, необходимой для войны, что ясно показал нынешний конфликт на Украине. Поставки военной техники Киеву истощили у США запасы некоторых ключевых военных систем. На восполнение этих запасов могут уйти годы, подчёркивает автор.

Для изменения ситуации, по мнению Бэббиджа, Америке необходимо ускорить уже реализуемые программы по усилению и рассредоточению американских сил в западной части Тихого океана, чтобы сделать их менее уязвимыми для атак со стороны Китая. А внутри США необходимо предпринять согласованные усилия, чтобы найти способы лучше защитить социальные сети и обычные СМИ от китайской дезинформации.

Цепочки поставок некоторых критически важных товаров и услуг необходимо перенастроить, чтобы переместить производство в Соединённые Штаты или союзные страны, а США должны проводить долгосрочные стратегические усилия, чтобы восстановить своё господство в мировом промышленном производстве.

«Создание более крепкой политики сдерживания путём устранения подобных слабых мест является лучшим средством предотвращения войны. Но на это нужно время. До тех пор Вашингтону важно избегать провокаций и поддерживать вежливый диалог с Пекином. Высотный аэростат, который пролетел над Соединёнными Штатами в этом месяце, был воспринят многими американцами как шокирующее нарушение Китаем суверенитета США. Это может оказаться детской игрой по сравнению с тем хаосом, который может устроить Китай на американской земле в ходе войне», — подытоживает обозреватель The New York Times Росс Бэббидж.
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New York Times США Северная Америка
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