NYT: меры Пекина по стимулированию рождаемости подчёркивают имеющиеся демографические проблемы

Власти Китая стремятся найти всё новые способы, чтобы стимулировать рождаемость в стране. Однако некоторые из этих мер провоцируют общественные дискуссии, высвечивая существующие проблемы, с которыми сталкивается Пекин в попытке предотвратить сокращение рабочей силы на фоне общего старения населения, что вскоре может поставить под угрозу экономический рост, пишет The New York Times.

Многие страны мира — от Японии, Китая и Южной Кореи до России и Швеции — столкнулись в настоящее время с одной и той же демографической проблемой. При этом попытки их властей стимулировать рождаемость с помощью субсидий и других мер дают некоторый ограниченный эффект, сообщает The New York Times. Однако проблема Китая заключается в том, что его население стареет быстрее, чем в других странах, подчёркивается в статье.



Дело в том, что проводившаяся там ранее жёсткая политика единственного ребёнка на семью, которая была нацелена на замедление прироста населения, в конечном итоге ускорила резкое снижение рождаемости. И это привело к тому, что молодое поколение китайцев иначе смотрит на создание семьи и на планирование количества детей, поясняет The New York Times.



И хотя власти Китая стремятся всеми возможными способами изменить эти тенденции, принимая всё новые меры с целью стимулировать граждан заводить детей, некоторые эксперты считают, что эти усилия лишь подчёркивают существующие в стране проблемы в области демографии, говорится в статье. Попытки правящей Коммунистической партии Китая повысить коэффициент рождаемости, разрешив в 2016 году всем парам иметь двух детей, а с 2021 года даже трёх, пока не увенчались заметным успехом.



Власти провинции Сычуань, которая является пятой по величине в стране и насчитывает около 84 млн жителей, решились на смелый шаг — и вообще сняли все ограничения по количеству детей, которых теперь можно официально зарегистрировать в органах местного самоуправления, что даст родителям право на оплачиваемый отпуск по уходу за каждым ребёнком и компенсацию больничных счетов по ведению беременности и родов.



Причём если раньше это разрешалось лишь супружеским парам, то теперь регистрировать новорождённых в провинции Сычуань смогут и родители, не состоящие в официальном браке, поясняется в статье. Такая новая политика местных властей привлекла всеобщее внимание и вызвала бурные дискуссии: по мнению ряда аналитиков, полная отмена ограничений демонстрирует, как демографический кризис подталкивает власти к постепенному отказу от жёсткого контроля репродуктивных прав своих граждан, пишет The New York Times.



Дело в том, что в большинстве регионов Китая матерям-одиночкам до сих пор отказывают в государственных льготах, предлагаемых супружеским парам, а в некоторых провинциях до недавнего времени даже налагались штрафы на незамужних женщин, которые решались рожать детей. Но всё более ощутимая «нехватка детей» побудила такие провинции, как Сычуань, начать юридически признавать и всех детей, рождённых вне брака, в рамках стремления Коммунистической партии Китая к более «инклюзивной» демографической политике, сообщается в статье.



Данная инициатива, вступившая в силу в этом месяце, указывает на попытки Китая безотлагательно принимать усилия для стимулирования нового бэби-бума после того, как в прошлом году впервые после национального голода 1960-х годов в стране было вновь зафиксировано сокращение численности населения. Предпринимаются и другие усилия: например, в ряде городов студентов колледжей официально призывают сдавать сперму, чтобы стимулировать рост населения, поясняет The New York Times. А также планируется включить в национальную систему страхования и лечение от бесплодия, включая ЭКО.



Однако подобные меры были встречены «волной общественного скептицизма», спровоцировав массу насмешек и дискуссий, подчёркивается в статье. Новая политика «задела за живое» в стране, где одинокие матери долгое время сталкивались с дискриминацией. Некоторые комментаторы в соцсетях расхваливают это как давно назревший шаг для защиты незамужних матерей, в то время как другие критикуют политику вывода «незаконнорожденных детей» из тени и опасаются, что это будет стимулировать мужчин заводить детей от любовниц.



По мнению ряда экспертов, это ещё более ярко высвечивает проблемы, с которыми сталкивается Китай, стремясь всеми силами предотвратить дальнейшее сокращение рабочей силы, поскольку это вскоре может поставить под угрозу экономический рост страны. «Политика двух детей провалилась. Политика трёх детей провалилась. Это естественный следующий шаг», — считает Йи Фусянь, исследователь из Университета Висконсин-Мэдисон, изучающий демографические тенденции в Китае.



При этом многие молодые китайцы, которые сами родились ещё во времена жёсткой «политики одного ребенка» на семью, сопротивляются стимулам правительства в демографической сфере, поскольку Китай сейчас считается одной из самых дорогих стран в мире для воспитания детей, говорится в статье. Молодёжь считает, что все меры правительства не способны устранить их растущее беспокойство по поводу того, как в будущем они смогут поддерживать материально своих стареющих родителей и управляться с постоянно растущими затратами на образование, жильё и здравоохранение.



«Фундаментальная проблема заключается не в том, что люди не могут иметь детей, а в том, что они просто не могут себе этого позволить», — считает Лу И, 26-летняя медсестра из провинции Сычуань, где недавно были отменены все ограничения на рождаемость. По её словам, чтобы можно было задуматься о рождении детей, ей сначала нужно будет как-то заработать хотя бы вдвое больше своей текущей зарплаты в 8000 юаней (примерно $1200) за месяц.



Защитники прав женщин расценивают эту тенденцию по отмене ограничений как победу матерей-одиночек. Однако 47-летняя Чжан Мэн из Шанхая считает, что власти Китая вводят новые правила слишком медленно. В 2016 году после расставания со своим партнёром она узнала, что беременна, и решила оставить ребенка, опасаясь, что это может быть её единственной возможностью стать матерью, поскольку на тот момент ей уже было 40 лет, поясняется в статье.



Однако заявление, которое она подала после рождения сына на оплачиваемый отпуск по беременности и родам и на компенсацию медицинских счетов, что обычно предоставляется супружеским парам, было отклонено. После этого она подала в суд на местные органы власти, и лишь спустя несколько лет в 2021 году смогла через суд получить от правительства 70 тыс. юаней. Препятствия на пути незамужних матерей заключаются не только в финансах, подчеркнула Чжан: «Многим женщинам, особенно матерям-одиночкам, не хватает не денег, а защиты их прав и уважения в обществе».



Кроме того, усилия правительства по повышению рождаемости могут обернуться дискриминационным отношением к женщинам со стороны работодателей, предупреждают эксперты. Уже сейчас в перечне вакансий иногда встречаются условия, что в качестве кандидатов будут рассматривать только мужчин или тех женщин, у которых уже есть дети, чтобы не оплачивать потом декретный отпуск, сообщает The New York Times.



Как считает Ван Фэн, профессор Калифорнийского университета в Ирвине, специализирующийся на демографии Китая, для решения этой проблемы необходимо коренным образом изменить социальные институты в стране и гарантировать гендерное равенство, что также влияет на демографический кризис.



Между тем за последние месяцы всё больше городов в Китае объявили о том, что доноры спермы смогут получить финансовую компенсацию, что также привело к дискуссиям и насмешкам на эту тему в соцсетях, говорится в статье. Наряду с созданием банков спермы в стране принимаются меры для расширения доступа к таким методам лечения бесплодия, как экстракорпоральное оплодотворение. Тем не менее эксперты считают, что общее снижение рождаемости больше связано с экономическими и культурными факторами, а не с проблемой бесплодия.



Как показывает статистика, после серии долгосрочных карантинов из-за пандемии COVID-19 почти каждый пятый китаец в возрасте от 16 до 24 лет на данный момент не имеет работы. И это лишь углубляет разочарование среди молодёжи, сокращая их желание заводить детей, сообщается в статье.



В частности, во время прошлогоднего опроса около 20 тыс. молодых китайцев, в основном в возрасте от 18 до 25 лет, почти две трети респондентов заявили, что они не хотят иметь детей. Демографы подчёркивают, что растущие расходы и давление со стороны образовательной системы превращаются в очень серьёзную проблему, негативно отражаясь на рождаемости. Они призывают правительство принять политические решения на этот счёт, в том числе сократить программу школьного обучения на два года и отменить конкурсные экзамены для поступления в среднюю школу, пишет The New York Times.



Некоторые города Китая, в свою очередь, пытаются частично решить финансовые проблемы жителей, связанные с воспитанием детей, при помощи прямых денежных выплат и дотаций. Например, в прошлом месяце власти крупного города Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом, объявили о предложении выделить 7500 юаней (около $1100) всем семьям, имеющим одного ребенка, с дополнительными выплатами за каждого брата и сестру.



В то же время местные жители заявляют, что таких субсидий хватит лишь на то, чтобы на один месяц нанять няню, помогающую в уходе за детьми, говорится в статье. Как рассказала в беседе с корреспондентами 36-летняя Трейси Чэнь, адвокат из Шэньчжэня, которая недавно вышла замуж, раньше она мечтала завести троих детей, потому что ей нравилась идея «состариться в большой семье». Однако глядя на то, как её старшая сестра и её друзья с трудом справляются с затратами на воспитание даже одного ребенка, она быстро передумала.



В частности, многим приходилось оплачивать дорогие отели во время послеродового периода и покупать дорогостоящие детские смеси иностранного производства, поскольку они не доверяют отечественным брендам после скандала с испорченными смесями в 2008 году, когда в Китае заболели тысячи маленьких детей. По словам Чэнь, пока она думает лишь о том, чтобы в будущем, возможно, ограничиться одним ребёнком, и предлагаемая местными властями субсидия не является здесь решающим фактором, заключает The New York Times.