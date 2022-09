Guardian: молодые японцы отказываются жениться, несмотря на все усилия правительства

Как показывают опросы в Японии, количество молодёжи среди представителей обоих полов, которые отказываются вступать в брак, сейчас достигло рекордных показателей. И хотя японское правительство пытается принимать меры с целью популяризации браков и повышения рождаемости, число рождающихся в стране детей в результате уже также сократилось до минимального уровня, сообщает The Guardian.

Рекордное увеличение числа людей в возрасте от 18 до 34 лет, которые не собираются вступать в брак, оказывает негативные последствия на уровень рождаемости в Японии и приводит к сокращению численности населения, пишет The Guardian. Эксперты предупреждают, что эта тенденция подрывает все усилия правительства по решению демографического кризиса в стране.



Как показывают результаты опубликованного недавно опроса, который проводил в 2021 году в Японии Национальный институт народонаселения и социального обеспечения, около 17,3% мужчин и 14,6% женщин в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что не собираются когда-либо связывать себя узами брака. Это самый высокий показатель с момента проведения первого подобного опроса в 1982 году, подчёркивается в статье — тогда лишь 2,3% японских мужчин и 4,1% женщин сообщили, что никогда не вступят в брак.



Теперь же такого мнения придерживается рекордная доля японской молодёжи среди представителей обоих полов, отмечается в статье. По словам экспертов Национального института народонаселения и социального обеспечения, такие результаты ещё больше усугубляют опасения по поводу низкого уровня рождаемости на фоне общего сокращения количества браков. В результате страна сталкивается с угрозой резкого сокращения численности населения, что приведёт также к сокращению рабочей силы и негативным явлениям в экономике, сообщает The Guardian.



Эксперты связывают такую тенденцию сразу с несколькими факторами. В частности, они объясняют это растущим желанием у молодых работающих женщин пользоваться всеми свободами и преимуществами, которые им даёт одиночество и успешная карьера, не тратя много времени и усилий на семью и детей.



В свою очередь, мужчины говорят, что им также нравится быть одинокими и сводобными. Кроме того, их беспокоит необходимость постоянно иметь стабильную и хорошо оплачиваемую работу в случае, если они будут обязаны содержать и обеспечивать семью.



На вопрос, что представляет собой «идеальный» образ жизни для современной женщины, почти 40% опрошенных одиноких мужчин и 34% одиноких женщин назвали способность совмещать карьеру с воспитанием детей. В то же время менее 7% мужчин заявили, что хотели бы, чтобы их будущая супруга постоянно оставалась дома и заботилась о семье, что свидетельствует об изменении отношения к гендерным ролям в обществе, отмечается в статье.



Эксперты в этой связи призывают правительство облегчить возвращение женщин на работу после рождения детей, а также решить проблему чересчур продолжительного рабочего дня в Японии. Профессор социологии Университета Тюкё в центральной Японии Шигеки Мацуда предупреждает, что подобная тенденция к сокращению количества браков крайне отрицательно скажется на уровне рождаемости.



«Японское правительство уже работает над повышением уровня рождаемости, пытаясь помочь тем, кто хочет жениться или завести детей, осуществить свои стремления. Однако если число людей, которые не хотят вступать в брак, продолжит расти, то правительство будет вынуждено пересмотреть свою политику, и это также может привести к дальнейшему снижению рождаемости», — подчеркнул он.



В июне Министерство здравоохранения Японии официально сообщило, что количество детей, родившихся в стране в 2021 году, сократилось на 3,5% по сравнению с предыдущим 2020 годом — и достигло рекордно низкого уровня в 811 604 новорождённых, пишет The Guardian.



При этом количество браков сократилось за тот же период на 24,4 тыс. и составило 501 116 — что является самым низким показателем для страны с момента окончания Второй мировой войны, говорится в статье. Кроме того, общая численность населения Японии в прошлом году сократилась на рекордные 644 тыс. человек, причём она продолжает падать уже 11-й год подряд.



На эту статистику отреагировал даже исполнительный директор корпорации Tesla Илон Маск, который заявил, что Япония вскоре «прекратит своё существование», если её правительство не ослабит иммиграционные правила и не сделает больше для обеспечения более здорового баланса между работой и личной жизнью.



Такие высказывания Маска подверглись критике со стороны некоторых пользователей социальных сетей, которые напомнили ему, что Япония — это далеко не единственная страна с развитой экономикой, в которой в настоящее время наблюдается долгосрочное сокращение численности населения, говорится в статье.