NTD: японец нашёл работу мечты — он ничего не делает за деньги

38-летний японец придумал интересный способ заработка, для которого не нужны ни образование, ни особые навыки. Как передаёт NTD, мужчина предлагает себя арендовать и ходить туда, куда его приглашают. На таких встречах он ест, пьёт с клиентами и отвечает на их простые вопросы. Как отмечает канал, именно на такие услуги в Японии сейчас наблюдается большой спрос.

Знакомьтесь, это Сёдзи Моримото, и он ничего не делает за деньги. 38-летний японец придумал интересный способ заработка, для которого не нужны ни образование, ни особые навыки. Он предлагает себя арендовать.

СЁДЗИ МОРИМОТО, человек, который «ничего не делает»: Я предоставляю такую услугу: меня можно арендовать, чтобы ничего не делать. Я хожу туда, куда меня приглашают, и ничего там не делаю.

На самом деле, кое-что он делает. И именно на эти услуги в Японии наблюдается большой спрос.

СЁДЗИ МОРИМОТО: Под «ничего не делаю» я имею в виду то, что я ем, пью с клиентами, отвечаю на их простые вопросы и даю простые ответы.

Свой бизнес он начал на странице в соцсети в 2018 году. С тех пор Сёдзи арендовали более 4000 раз. В основном клиенты приглашают его поесть вместе или посетить с ними мероприятие. Иногда он просто слушает людей, которым нужно выговориться.

АРУНА ТИДА, клиентка: Когда я с друзьями, то чувствую, что должна их развлекать. Но с арендованным господином не нужно много разговаривать. Могу помолчать.

У Сёдзи уже более 250 тысяч подписчиков. Четверть его клиентов — постоянные. Одна женщина наняла его уже 270 раз.

СЁДЗИ МОРИМОТО: Многие говорили мне, что я «ничего не делаю», и я всегда чувствовал себя неполноценным. Эта моя сторона проявлялась даже в моей работе. В то время у меня было негативное чувство, что я не способен что-то сделать, а могу лишь ничего не делать.

Но клиенты уверены, что именно эта сторона Сёдзи очень полезна.

КУСА, клиентка: Мне было сложно пригласить друзей на карри, поскольку я хотела быть в костюме Пикачу. Это было довольно непросто.

Сколько же стоит услуга Сёдзи? В переводе на доллары — 70 за одно бронирование. При этом клиенты также должны оплатить транспорт и еду в ресторанах.

В его услуги входит не начинать разговор первым. Но он ответит на простые вопросы, если их задаст клиент.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2022 года.