TV2 NORGE: в Норвегии счета за электроэнергию увеличились в 10 раз

В последние месяцы счета за электроэнергию в Норвегии выросли более чем в 10 раз, пишет TV2 NORGE. Астрономические цены на электричество вынуждают мелкий бизнес закрывать свои предприятия. Энергетический кризис бьёт особенно сильно по культурному наследию страны — стеклодувам. Владельцам энергоёмких печей власти страны предлагают кредиты, однако брать их никто не торопится.

Расходы на электроэнергию для стеклодува Стине Хофф увеличились с 6 тыс. норвежских крон (36 тыс. руб. — ИноТВ) до минимум 60 тыс. (360 тыс. руб. — ИноТВ) в месяц. Теперь она рискует потерять дело своей жизни, в то время как государственная поддержка ремесленных традиций недостаточно эффективна, сообщает TV2 NORGE.

В течение 30 лет Стине Хофф выдувает стекло и управляет своей мастерской неподалёку от Бергена. В 1990 году она была настолько очарована этим ремеслом, что с тех пор только им и занимается. Таким предприятиям необходимы чрезвычайно энергоёмкие печи. В активный период печь в мастерской Стине работает весь день: днём она задействована при выдувании стекла, а ночью в ней плавится песок. Именно благодаря низким ценам на электроэнергию индивидуальные предприниматели могли заниматься этим ремеслом в Норвегии. Однако сейчас сложилась совершенно другая ситуация, пишет TV2 NORGE.

В обычный год ежемесячный счёт за электроэнергию Стины Хофф составлял 6 тыс. норвежских крон. Однако работа печи на полную мощность обошлась бы суммой в размере от 60 до 70 тыс. норвежских крон. Поэтому с июня производство было приостановлено, сообщает издание.

«Я надеялась, что летом цена снизится, а она, наоборот, выросла. Раньше счёт за электричество составлял 15 процентов от моих расходов, но теперь эта цифра достигла почти 75 процентов. Это просто дико!» — заявила Хофф. Чтобы продолжить заниматься любимым делом, она вынуждена платить астрономические суммы. О прибыльности можно просто забыть, разве что резко повысить цены на реализуемую продукцию. «Обычный стакан стоит 270 норвежских крон (1600 руб. — ИноТВ). Если бы я хотела заработать на этом деньги, мне пришлось бы увеличить цену почти в четыре раза, до 1100 норвежских крон (6800 руб. — ИноТВ)», сообщает Стине. Теперь Хофф опасается, что работа всей её жизни может пойти прахом, если она не получит немедленной поддержки от властей, пишет TV2 NORGE.

Несмотря на то что государство запустило программу получения бизнесом так называемого государственного займа, для стеклодува Стине Хофф он не актуален. По её словам, заработок предприятия резко упал и поэтому справиться с дополнительным кредитом просто невозможно, заключает издание.