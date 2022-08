NYT: Южная Корея побила мировой антирекорд по уровню рождаемости

Как показали данные переписи населения, Южная Корея в прошлом году побила собственный рекорд и вновь продемонстрировала самый низкий в мире коэффициент рождаемости. Эксперты предупреждают, что без срочных мер правительства этот показатель продолжит падать, усиливая растущие опасения в связи с неуклонным сокращением общей численности жителей страны и старением населения, сообщает The New York Times.

Южная Корея вновь продемонстрировала самый низкий в мире уровень рождаемости. По мнению экспертов, эти демографические показатели отражают существующие в стране социальные проблемы — как настоящие, так и будущие, включая обеспокоенность молодых людей в связи с экономической ситуацией, а также надвигающуюся нехватку работающего населения для обеспечения пенсионной системы достаточным количеством средств на выплаты пенсионерам, пишет The New York Times.



Как показали опубликованные в среду данные по итогам переписи населения, Южная Корея побила в прошлом году свой собственный рекорд по самому низкому в мире общему коэффициенту рождаемости. Причём эксперты прогнозируют, что в этом году этот показатель упадёт ещё больше. И это лишь усиливает существующие опасения, касающиеся неуклонного сокращения общей численности жителей страны и общего старения населения, говорится в статье.



В 1970 году, когда правительство Южной Кореи впервые начало собирать такие данные, общий коэффициент рождаемости составлял 4,53 — и продолжал каждый год неуклонно снижаться. Причём в 2000-х годах, в период финансовых кризисов, он стал падать ещё более быстрыми темпами и уже к 2018 году опустился ниже единицы. Это объясняется ростом расходов на жильё, на уход за детьми и их образование, поясняется в статье.



При этом рабочих мест стало меньше, и молодые люди стали больше беспокоиться и задумываться о своём будущем. Для того чтобы население страны не сокращалось (без учёта миграции), коэффициент рождаемости должен оставаться на уровне 2,1 или выше. Для сравнения, соответствующий показатель составил 1,66 в США и 1,37 в Японии, пишет The New York Times.



Между тем в Южной Корее общий коэффициент фертильности (среднее число детей, рождённых женщиной в течение её репродуктивного возраста) снижается уже шестой год подряд — и упал до 0,81 в 2021 году, согласно данным государственного статистического агентства Южной Кореи.



Эксперты предупреждают, что в этом году он может упасть ещё ниже, поскольку рост цен на жильё негативно влияет на решение завести детей. «Насколько трудно сейчас людям жениться, рожать и воспитывать детей, чтобы это число оказалось таким низким», — подчеркнул в интервью Ли Самсик, профессор политики Университета Ханьянг в Сеуле. Если считать данный показатель сжатой мерой оценки жизненных условий в Южной Корее, это наводит на невесёлые размышления, отметил эксперт.



При этом последствия низкой рождаемости уже сполна ощущаются в южнокорейском обществе, сообщается в статье. Общая численность населения за последние два года сократилась. Школы столкнулись с нехваткой учеников. Военным пришлось расширить требования для набора призывников. А сокращение количества жителей трудоспособного возраста ставит под угрозу социальное обеспечение пенсионеров, пишет The New York Times.



Эксперты говорят, что южнокорейское правительство давно знает про обострившийся демографический кризис в стране, но не в силах с ним справиться. По мнению профессора Ли, власти должны выделять значительно больше средств на пособия по уходу за детьми, а также расширять возможности трудоустройства для молодых людей, делать жильё более доступным и поощрять иммиграцию, чтобы эти показатели изменились.



На фоне угрозы сокращения общей численности рабочей силы Южная Корея вошла в авангард разработчиков различных систем искусственного интеллекта и робототехники для замены рабочих рук. Министерство юстиции также заявило, что планирует создать специальное бюро по содействию иммиграции в стране, поскольку исторически в Южной Корее приток мигрантов был довольно небольшой.



Однако без широкомасштабных мер с целью изменить ситуацию уже к середине 2030-х годов в Южной Корее может возникнуть серьёзная нехватка рабочей силы. А через три или четыре поколения население в целом может резко сократиться, предупреждает Ли Сан Лим, демограф из Корейского института здравоохранения и социального обеспечения. По его словам, проблема заключается в том, что жизнь многих молодых людей складывается не очень успешно: «Для многих из них кажется естественным не иметь детей и вообще не жениться», — пояснил эксперт.