WT: Индия скоро обгонит Китай и станет самой густонаселённой страной мира

В недавно опубликованном новом отчёте ООН говорится, что население мира примерно в середине ноября этого года достигнет 8 млрд человек. При этом уже в следующем году, согласно прогнозам, Индия обгонит Китай по количеству жителей. В то время как Россия и Япония, прочно входившие в первую десятку стран мира в 2000 году, примерно к 2050 году полностью выпадут из этого списка, сообщает The Washington Times.

Хотя бедность и перенаселённость, вероятно, и в ближайшем будущем по-прежнему останутся серьёзными проблемами для Индии, она уже совсем скоро сможет обогнать Китай и выйти на символическое первое место в мире по показателю количества жителей, пишет The Washington Times. Согласно недавнему заявлению экспертов ООН, уже в следующем году Индия официально станет самой густонаселённой страной мира.



И этот факт может значительно повысить её статус на мировой арене, где она традиционно соперничает с Китаем, подчёркивается в статье. «Идея превращения Индии в самую густонаселенную страну мира определённо несёт в себе что-то мощное», — заявил в интервью The Washington Times Майкл Кугельман, эксперт по Южной Азии из Международного центра учёных имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.



«Для Индии очень важна возможность превзойти на любом фронте Китай, её более крупного и могущественного стратегического соперника», — подчеркнул Кугельман. «Это многое говорит о мощи Индии, её геостратегическом значении и в целом о её месте в мире, где она давно стремится взять на себя более весомую роль», — отметил он.



В новом отчёте ООН под названием «Перспективы народонаселения мира на 2022 год», публикация которого совпала с отмечаемым в июле Всемирным днём ​​народонаселения, говорится о том, что уже к середине ноября этого года население мира достигнет 8 млрд человек. Эксперты ООН также прогнозируют, что уже в следующем году Индия обгонит Китай и займёт первое место в мире по численности населения, сообщает The Washington Times.



Бюро переписи населения США на данный момент оценивает население США примерно в 337 млн человек. В то время как количество жителей Индии и Китая, согласно отчёту ООН, составляет сейчас примерно по 1,4 млрд человек в каждой стране. В то же время эти цифры вызывают споры среди учёных из-за неопределённости, связанной с пандемией COVID-19, поясняется в статье.



По данным переписи населения Индии, проходившей в 2011 году, население страны на тот момент составляло 1,21 млрд человек. Обычно перепись там проводится каждые десять лет, однако в 2021 году власти приняли решение отложить её из-за пандемии.



В отчёте ООН по народонаселению также признаётся, что пандемия «затронула все компоненты изменения численности населения, включая рождаемость, смертность и миграцию». Однако эксперты ООН прогнозируют, что в ближайшие два десятилетия в Индии будет наблюдаться значительный рост количества жителей, в то время как в Китае ожидается абсолютное сокращение населения уже в 2023 году.



Реакция Пекина на публикацию этого отчёта, где говорится о том, что его главный экономический и военный соперник в Индо-Тихоокеанском регионе — Индия, уже в следующем году отнимет у него титул самой густонаселенной страны мира, который Китай носил на протяжении веков, была довольно сдержанной, отмечается в статье. В то время как индийские власти выразили в ответ сдержанное удовлетворение.



Однако некоторые СМИ в Индии не сдерживали своего ликования, провозглашая эти прогнозы. «Уже через несколько месяцев население Индии превзойдёт по численности население Китая, и это станет историческим сдвигом, который в последний раз наблюдался 300 лет назад», — поспешила объявить The Times of India, одна из самых влиятельных в стране газет. В статье также отмечалось, что в Индии каждый день сейчас рождается более 63 тыс. детей, в то время как в Китае — всего лишь около 29 тыс.



«Население Китая в 2022 году сократилось впервые за 60 лет, в то время как население Индии продолжит расти в течение следующих 40 лет», — подчёркивает The Times of India. В свою очередь, издание Press Trust of India процитировало слова представителя ООН по вопросам народонаселения Джона Уилмота. Он заявил на пресс-конференции, что превращение Индии в самую густонаселённую страну может «усилить» пока безуспешную кампанию за то, чтобы она добилась права стать постоянным членом Совета Безопасности ООН.



Аналитики, занимающиеся изучением проблем этого региона, в целом также согласны с тем, что данное событие заслуживает пристального внимания, учитывая все его возможные последствия для глобальной иерархии в краткосрочной и долгосрочной перспективе, сообщает The Washington Times.



В то же время Кугельман предупреждает, что превращение Индии в самую густонаселённую страну мира также «усугубит некоторые из давних и на данный момент непреодолимых проблем», с которыми сталкиваются власти и местные жители. «Рост населения Индии способствовал постоянной бедности и безработице. Это помешало Нью-Дели извлечь выгоду из своего «демографического дивиденда», — подчеркнул эксперт в интервью The Washington Times.



Он пояснил, что по сути это помешало Индии воспользоваться преимуществом наличия такого большого количества молодых людей, потому что для них в стране было создано недостаточно рабочих мест. А кроме того, слишком многим из них не хватает образования и необходимых профессиональных навыков, чтобы найти работу и внести свой значимый вклад в экономический рост всей страны, констатировал эксперт.



Статистические данные Всемирного банка также показывают, что Индия продолжает подниматься в мировом рейтинге по валовому внутреннему продукту, однако ей ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет бросить «экономический вызов» Китаю или Соединённым Штатам. По статистике, в 2021 году Индия занимала только шестое место в мире по объёму ВВП, лишь ненамного опережая Францию, население которой сейчас составляет около 65 млн человек, сообщает The Washington Times.



Что касается причин сокращения численности населения в Китае, они довольно разнообразны. Но наиболее важная из них, по мнению аналитиков, связана с долгосрочными последствиями политики «Одна семья — один ребёнок», которую Пекин начал применять для сдерживания роста населения ещё в 1980-х годах, когда Китай был гораздо более бедной страной. Беспокойство, вызванное заметным снижением темпов прироста населения и рождаемости, побудила правительство в последние годы смягчить эту политику: в 2016 году китайцам разрешили заводить двух детей, а в 2021 году — даже трёх детей на одну семью.



Однако пока сложно сказать, как это сможет повлиять на ситуацию в долгосрочной перспективе, отмечается в статье. В то же время китайские эксперты и государственные СМИ в последнее время уделяют всё больше внимания негативным последствиям сокращения населения. Некоторые связывают рост населения Китая с его современными достижениями и опасаются, что сокращение количества жителей негативно отразится на его экономическом потенциале.



«Общая схема социального и экономического развития должна быть скорректирована, чтобы адаптироваться к новой модели роста населения», — считает Лу Цзехуа, профессор социологии Пекинского университета. Раньше Китай долгое время полагался на «демографические дивиденды» для стимулирования своего экономического развития, однако в ближайшем будущем этот показатель может постепенно уменьшаться или даже стать отрицательным, предупредил он.



Учитывая это, китайские власти должны тщательно изучить возможные преимущества в областях, выходящих за рамки «демографического дивиденда», чтобы можно было полностью улучшить общее «качество населения» и создать новые условия для экономического развития страны, подчеркнул китайский эксперт в интервью изданию Global Times.



Общие рейтинги, отражающие актуальную численность населения разных стран, с течением времени также могут показать, где в мире могут возникнуть возможности для прогресса — или, наоборот, вероятные проблемы, говорится в статье. Например, ещё в 2000 году Нигерия была единственной африканской страной, которая смогла попасть в первую десятку самых густонаселённых стран мира.



На тот момент она занимала лишь десятое место. Однако уже к 2050 году, по прогнозам демографов из ООН, Нигерия станет третьей в мире и сможет обогнать США, при этом в первую десятку также войдут Конго и Эфиопия. В то время как Россия и Япония, прочно входившие в топ-10 в 2000 году, к этому моменту полностью выпадут из списка, если нынешние демографические тенденции сохранятся, заключает The Washington Times.