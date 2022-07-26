NTD: представительница социальных низов Индии впервые в истории страны заняла пост президента

Впервые в истории Индии пост президента заняла представительница социальных низов. Как передаёт NTD, Драупади Мурму — женщина из племенных народов Драупади — стала 15-м президентом страны. Ей 64 года, она родилась в штате Одиша в семье из народности санталы. Представители этого племени в основном занимаются земледелием, охотой и собирательством, либо нанимаются чернорабочими.

Женщина из племенных народов Драупади Мурму стала 15-м президентом Индии. Она принесла присягу в здании парламента в Нью-Дели. Впервые в истории страны представитель социальных низов занял пост главы республики. Мурму — также вторая женщина-президент Индии после Пратибхы Патил.

ДРАУПАДИ МУРМУ, президент Индии: Сила нашей демократии в том, что дочь бедных родителей из отдалённой местности, где живут племена, может занять высший конституционный пост Индии.

Драупади Мурму — также самый молодой президент Индии. Ей 64 года. Она родилась в штате Одиша в семье из народности санталы. Представители этого племени в основном занимаются земледелием, охотой и собирательством, либо нанимаются чернорабочими.

Мурму получила высшее образование и работала учительницей. Затем увлеклась политикой, а также стала членом правоцентристской партии «Бхаратия джаната», которая сейчас в стране правящая.

С 2015-го по 2021 год Мурму была губернатором штата Джаркханд. В этом году партия «Бхаратия джаната» выдвинула её кандидатуру на президентских выборах. Политик получила 64 процента голосов, обойдя представителя оппозиции Яшванта Синху. В голосовании участвовали депутаты обеих палат парламента, а также члены законодательных собраний штатов и территорий страны.

Президент Индии в основном выполняет представительские функции. Вся власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром. Лишь в некоторых случаях президент вправе распустить законодательные собрания штатов. Он также имеет право на помилование осуждённых.

Дата выхода в эфир 26 июля 2022 года.