NTD: представительница социальных низов Индии впервые в истории страны заняла пост президента

Впервые в истории Индии пост президента заняла представительница социальных низов. Как передаёт NTD, Драупади Мурму — женщина из племенных народов Драупади — стала 15-м президентом страны. Ей 64 года, она родилась в штате Одиша в семье из народности санталы. Представители этого племени в основном занимаются земледелием, охотой и собирательством, либо нанимаются чернорабочими.
Женщина из племенных народов Драупади Мурму стала 15-м президентом Индии. Она принесла присягу в здании парламента в Нью-Дели. Впервые в истории страны представитель социальных низов занял пост главы республики. Мурму — также вторая женщина-президент Индии после Пратибхы Патил.
ДРАУПАДИ МУРМУ, президент Индии:Сила нашей демократии в том, что дочь бедных родителей из отдалённой местности, где живут племена, может занять высший конституционный пост Индии.
Драупади Мурму — также самый молодой президент Индии. Ей 64 года. Она родилась в штате Одиша в семье из народности санталы. Представители этого племени в основном занимаются земледелием, охотой и собирательством, либо нанимаются чернорабочими.
Мурму получила высшее образование и работала учительницей. Затем увлеклась политикой, а также стала членом правоцентристской партии «Бхаратия джаната», которая сейчас в стране правящая.
С 2015-го по 2021 год Мурму была губернатором штата Джаркханд. В этом году партия «Бхаратия джаната» выдвинула её кандидатуру на президентских выборах. Политик получила 64 процента голосов, обойдя представителя оппозиции Яшванта Синху. В голосовании участвовали депутаты обеих палат парламента, а также члены законодательных собраний штатов и территорий страны.
Президент Индии в основном выполняет представительские функции. Вся власть принадлежит правительству во главе с премьер-министром. Лишь в некоторых случаях президент вправе распустить законодательные собрания штатов. Он также имеет право на помилование осуждённых.
Армия России с 30 августа по 5 сентября проведёт стратегические учения «Восток-2022» с войсками Восточного военного округа, сообщило Министерство обороны. Мероприятие пройдётпод руководством начальника Генштаба Вооружённых сил.
Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России развивается «достаточно хорошо» в условиях масштабных санкций. Он также положительно оценил меры, принятые российскими властями в денежно-кредитной сфере для стабилизации финансового сектора.
Прокачка газа по «Северному потоку» составляет 40% от максимальной мощности газопровода, в настоящее время ситуация с газом в Германии является напряжённой, при этом безопасность поставок гарантирована, заявило Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени, отвечая на вопрос, призывали ли его не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявил, что никто не может просить его о подобном, потому что всем известна его позиция.
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что евро, юань или другая новая валюта смогут занять лидирующие позиции после доллара.
Основными задачами правительства Донецкой Народной Республики являются восстановление жилищного фонда и подготовка социальных объектов к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил заявил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа намерен посетить Россию с однодневным визитом, сообщает телеканал TRT. Как уточняется, в Сочи у Эрдогана состоится встреча с российским президентом Владимиром Путиным.
Киев объявил в международный розыск бывших министров иностранных дел и юстиции страны по делу о госизмене из-за подписания харьковских соглашений, которые касались размещения Черноморского флота России в Крыму.
В Севском районе Брянской области украинский квадрокоптер сбросил взрывное устройство на склад временного хранения возле таможенного пункта «Троебортное», один из пострадавших умер. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Заместитель руководителя Тамбовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тамбовской области, подполковник юстиции Александр Курганов дал советы молодым людям, которые хотели бы начать карьеру в следственных органах.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной Чехии Доминика Гашека запретить спортсменам участвовать в российских соревнованиях.