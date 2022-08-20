BFM TV: японскую молодёжь снова приучат пить саке для увеличения налоговых доходов

20:42
Дзюба поделился эмоциями от первой тренировки в составе «Адана Демирспор»
Российский нападающий Артём Дзюба высказался о первой тренировке в составе «Адана Демирспор» после перехода в турецкий футбольный клуб.
20:39
Абаскаль не жалеет, что рассказал о плане «Спартака» на матч с «Динамо»
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от столичного «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
20:37
Власти Энергодара: ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, сообщили в областной администрации. Как заявили власти Энергодара, ВСУ использовали западное дальнобойное вооружение. Критически важные объекты электростанции не повреждены.
20:34
Йоканович: «Динамо» было непросто в концовке, «Спартак» побежал отыгрываться
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
20:32
Шойгу сообщил, что на форуме «Армия-2022» подписаны контракты почти на 0,5 трлн рублей
Министерство обороны России и другие ведомства на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» подписали контракты почти на 0,5 трлн рублей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в интервью «России 1».
20:23
Умяров извинился перед командой за результативную ошибку в матче с «Динамо»
Защитник «Спартака» Никита Чернов сообщил, что хавбек Наиль Умяров извинился перед командой за результативную ошибку в матче шестого тура чемпионата России с «Динамо».
20:20
Хусаинов: перед голом «Динамо» в матче со «Спартаком» было нарушение на Соболеве
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов проанализировал спорные эпизоды в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московского «Динамо» со столичным «Спартаком».
20:18
Штаб ДНР: женщина погибла во Владимировке после обстрела со стороны ВСУ
Женщина погибла в посёлке Владимировка в ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
20:02
«Монако» в меньшинстве крупно уступил «Лансу» в матче Лиги 1
«Монако» на своём поле потерпел разгромное поражение от «Ланса» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
20:01
МВД расследует взрыв в части Мариуполя, где должен был находиться мэр города
МВД ДНР устанавливает лиц, причастных к взрыву в центральной части Мариуполя, где должен был находиться глава городской администрации Константин Иващенко.
19:58
Кечинов: «Динамо» играло так, чтобы «Спартак» не смог реализовать свои лучшие качества
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о поражении команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
19:52
В Военно-воздушной академии рассказали о системе подготовки специалистов РЭБ
В Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже рассказали об интеллектуальной системе подготовки специалистов РЭБ, представленной на форуме «Армия-2022».
19:45
«Динамо» впервые с 2008 года на своём поле победило «Спартак» в РПЛ
Столичное «Динамо» обыграло московский «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
19:43
В «Динамо» высказались об интересе «Болоньи» к полузащитнику Моро
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию об интересе «Болоньи» к полузащитнику столичного клуба Николе Моро.
19:43
В Киеве заявили, что Арестович является «советником всего офиса вместе»
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович «так много говорит», что является «советником всего офиса вместе».
19:28
В результате обстрелов ВСУ несколько посёлков под Горловкой остались без электричества
В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины несколько посёлков на окраинах Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) остались без электричества.
19:27
«Динамо» нанесло «Спартаку» первое поражение в сезоне РПЛ
Столичное «Динамо» обыграло московский «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
19:23
Установлен новый рекорд посещаемости в истории «ВТБ Арены»
Матч между «Динамо» и «Спартаком» посетило рекордное количество зрителей в истории стадиона «ВТБ Арена».
19:18
Вилков: Соболев должен был получить жёлтую карточку в эпизоде с Шуниным
Бывший арбитр Михаил Вилков прокомментировал спорный эпизод с участием форварда «Спартака» Александра Соболева и голкипера «Динамо» Антона Шунина.
19:12
«Украинская неделя»: Арестовича не оказалось в списках советников офиса Зеленского
Алексея Арестовича не оказалось в списках советников офиса украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Украинская неделя» со ссылкой на официальный ответ из Киева.
19:11
Цорн: «Локомотиву» не хватает игрока в центр
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил о желании усилить игровые позиции в столичном клубе.
19:05
Арбитр отменил гол Сазонова после просмотра VAR в матче со «Спартаком»
«Динамо» принимает в матче шестого тура чемпионата России по футболу «Спартак».
18:56
Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Вердера», пропустив три гола за семь минут
Дортмундская «Боруссия» проиграла «Вердеру» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
18:56
Тренер «Локомотива» назвал странным удаление Мампасси в матче с «Химками»
Главный тренер столичного «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался об удалении Марка Мампасси в матче шестого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».
18:54
В Индонезии зафиксирован первый случай оспы обезьян
В Индонезии зафиксирован первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения страны Мохаммад Сиахрил.
18:43
В 13 школах Курской области введут дистанционное обучение
В 13 школах и в трёх филиалах в приграничных районах Курской области введут дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
18:41
Писарев — о поражении от «Локомотива»: есть над чем работать
Главный тренер «Химок» Николай Писарев прокомментировал поражение подмосковной команды от столичного «Локомотива» в шестом туре чемпионата России по футболу.
18:39
Расулов — о поединке Емельяненко и Дацика: два старика, которые еле стоят
Российский боец смешанного стиля Салимгерей Расулов высказался о предстоящем поединке между Александром Емельяненко и тяжеловесом Вячеславом Дациком.
18:27
Посольство России: санкции США мешают инспекторам проводить проверки в рамках ДСНВ
Посольство России в США назвало лукавством заявления Госдепа о том, что санкции не препятствуют российским инспекторам проводить проверки на американской территории в рамках двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ.
18:22
Терюшков: если будет два поражения, то работа с Писаревым будет краткосрочной
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о работе Николая Писарева в качестве тренера подмосковной команды.
18:19
«Спартак» проигрывает «Динамо» с минимальным счётом после первого тайма
«Динамо» принимает «Спартак» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
18:17
В Бразилии сообщили, что полузащитник Вандерсон не собирается возвращаться в «Краснодар»
Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Вандерсона, который выступает за «Интернасьонал» на правах аренды.
18:14
Под Вологдой грузовик врезался в семь автомобилей, которые впоследствии загорелись
В результате ДТП с участием грузовика и семи автомобилей под Вологдой загорелись столкнувшиеся машины, один человек погиб, семеро пострадали.
18:01
«Динамо» открыло счёт в матче со «Спартаком»
«Динамо» повело в счёте в матче шестого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».
18:00
Полиция Швейцарии готовится к возможным беспорядкам зимой из-за перебоев с электричеством
Полиция Швейцарии готовится к чрезвычайным сценариям в случае перебоев с электричеством или полного его отключения предстоящей зимой.
17:55
Зеленов — о травме Мозеса: восстановление проходит хорошо
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о ходе реабилитации травмированного полузащитника Виктора Мозеса.
17:53
МИД Кипра: запрет на выдачу виз россиянам нанесёт ущерб русским общинам в Евросоюзе
Постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу выразил мнение, что запрет на выдачу туристических виз россиянам нанесёт ущерб русским общинам, проживающим в Евросоюзе.
17:43
СК Армении считает терактом инцидент в мэрии Масиса
Следственный комитет Армении назвал терактом инцидент в Масисе, где вооружённый мужчина ворвался в мэрию города. Позднее тело злоумышленника нашли в административном здании.
17:40
На матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» проданы все билеты
Столичное дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт при полном аншлаге.
17:29
Гончаренко — о последнем месте «Урала»: радует, что снизу нам никто не стучит
Новый главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».
17:26
Власти: состояние здоровья главы администрации Херсонской области Сальдо улучшилось
Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо улучшилось, он идёт на поправку, сообщили власти региона.
17:14
Йоканович: Смолов пропустит матч со «Спартаком» из-за небольшого повреждения
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч шестого тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».
17:06
В Минобороны Польши пригрозили реакцией НАТО на размещение «Кинжалов» под Калининградом
Представитель польского Минобороны Войцех Скуркевич заявил, что Варшава полагается на гарантии НАТО на фоне появления в Калининградской области трёх российских МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
17:00
«Локомотив» в меньшинстве разгромил «Химки» в матче РПЛ
Столичный «Локомотив» нанёс в гостях поражение подмосковным «Химкам» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
16:54
ТАСС сообщил о покушении на мэра Мариуполя
На мэра Мариуполя Константина Иващенко совершено покушение, он не пострадал, сообщил ТАСС источник в мэрии города.
16:43
Опубликовано видео переговоров судей на матче «Зенит» — ЦСКА
В сети появилось видео переговоров арбитров во время матча пятого тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.
16:42
Прокуратура сообщила, что Брюн обвиняется в хищении 20 млн рублей у Депздрава Москвы
Московская прокуратура сообщила, что бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн обвиняется в хищении не менее 20 млн рублей.
16:32
Промес и Соболев с первых минут начнут матч «Динамо» — «Спартак», Смолов не сыграет
Стали известны составы московских «Спартака» и «Динамо» на матч шестого тура чемпионата России по футболу.
16:30
СЦКК: украинские войска продолжают обстреливать Донецк, Зайцево и Новобахмутовку
Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать Донецкую Народную Республику. Обстрелы зафиксированы в Донецке и посёлках Зайцево и Новобахмутовка.
16:23
«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Кейна
«Тоттенхэм» на своём поле нанёс поражение «Вулверхэмптону» в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.