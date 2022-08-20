BFM TV: японскую молодёжь снова приучат пить саке для увеличения налоговых доходов

В Японии молодёжи начнут прививать любовь к выпивке ради увеличения бюджета, сообщает BFM TV. Как объясняет французский телеканал, из-за старения населения сократилось потребление саке на душу населения и, следовательно, доход от налогов, поэтому правительство запустило обширную кампанию и объявило о конкурсе на самую креативную рекламу.

ВИНСЕНТ ТУРЭН, ведущий BFM TV: Эта невероятная история произошла в Японии. Там запустили кампанию по убеждению молодёжи пить больше алкоголя. Да, вы правильно услышали: раз она, японская молодёжь, очевидно, не выпивают достаточно саке или пива, доходы от налогов сократились. Поэтому налоговым органам Японии пришла в голову довольно странная идея. Тома Шнель расскажет подробнее.

Употребление алкоголя, конечно, опасно для здоровья, но не для экономики. Однако возникает проблема: молодые японцы больше не пьют, статистика не подлежит обжалованию. В Стране восходящего солнца больше не восхваляют саке: за 25 лет его потребление снизилось со 100 литров на человека в 1975 году до 75 литров в 2020 году. Главная причина — старение населения.

Разумеется, такая диета привела к экономическим последствиям: в 2020 году на алкоголь приходилось только 1,7% налоговых доходов, при этом 10 лет назад эта цифра была в два раза больше. Чтобы компенсировать в бюджете упущенную выгоду, налоговые службы Японии запустили обширную кампанию по возвращению населения к выпивке. Также в рамках конкурса, получившего название «Да здравствует саке!», они обратились к креативности молодых японцев и предложили им присылать идеи, как вернуть людям желание пропустить стаканчик. Финалистов пригласят на гала-вечер 10 ноября в Токио. Правительство обещает реализовать предложение победителя — например, создать профиль в виртуальной метавселенной и доверить роли хозяек заведения или официанток знаменитым актрисам.