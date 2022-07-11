ERR: в ЕС запретили ввозить русскую водку, икру и мебель

В ЕС вступил в силу запрет на ввоз из России длинного перечня подсанкционных товаров, включая крепкие алкогольные напитки, который распространяется в том числе на частных лиц. Как сообщает ERR, также запрещён импорт из России мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой.
10 июля вступил в силу запрет на ввоз из России длинного перечня подсанкционных товаров, включая крепкие алкогольные напитки, который распространяется в том числе на частных лиц. Как передаёт ERR, запрет связан с принятыми на уровне ЕС санкциями с целью предотвратить покупку российских товаров, приносящих России существенный доход и тем самым способствующих финансированию армии.
Полный перечень подсанкционных товаров опубликован на сайте Налогово-таможенного департамента, в котором стоит обратить особое внимание на полный запрет ввозить алкогольные напитки крепостью менее 80%. Запрет касается, в частности, водки, джина, ликёров и прочего. Ввоз пива, вина и сидра разрешён в прежних количествах — 16 литров пива, 4 литра вина, 2 литра сидра.
Также запрещён импорт из России мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой.
Кроме того, с собой в Россию можно брать только сумму наличных евро, которая необходима для поездки. Нельзя также ввозить в Россию бытовую электронику, включая смартфоны и портативные компьютеры стоимостью более €750, а также прочие предметы стоимостью более €300. Запрет не распространяется на личные предметы.
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