La Libre: «эмбарго навредит нам больше, чем Путину» — жители немецкого Шведта переживают за судьбу местного НПЗ на фоне запрета российской нефти

Жители города Шведт в Восточной Германии обеспокоены судьбой одного из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов, целиком зависящего от поставок российской нефти, сообщает La Libre. Как передаёт издание, после введения объявленного Евросоюзом эмбарго на поставки российского чёрного золота под угрозой окажется судьба работников завода, а также сотрудников связанных с предприятием компаний. При этом от властей пока не поступало никаких конкретных предложений по сохранению предприятия, подчёркивается в статье.

На нефтеперерабатывающем заводе в немецком городе Шведт на реке Одер царит напряжённая атмосфера, пишет La Libre. Многие сотрудники отказываются обсуждать будущее предприятия, угрозу которому несёт решение Европейского союза ввести эмбарго на поставки российской нефти. Однако один технический специалист всё же подтверждает всеобщий пессимизм: «Конечно, я боюсь за свою работу. Мы не знаем, какая судьба нас ждёт».

В этом городе с населением 30 тыс. человек на границе с Польшей существуют огромные опасения, что эмбарго может нарушить стабильность в регионе. Как поясняет издание, в городе действует один из двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на востоке страны, совладельцем которого является российская компания «Роснефть» и вся нефть для которого поступает из России по трубопроводу «Дружба». Здесь работает около 1200 человек, не считая сотрудников 70 связанных с предприятием компаний.

Хотя Венгрия, Чешская Республика и Словакия получили право использования трубопровода «Дружба» в течение следующих двух лет, на завод в Шведте, как подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц, это исключение не распространяется. Таким образом, поставки на предприятие прекратятся 31 декабря. «Почему мы не можем получить дополнительное время, как Венгрия?» — возмущается председатель городского совета Ханс-Йоахим Хёппнер. «Мы не сможем адаптировать нашу экономику за шесть месяцев», — сетует он.

С точки зрения мэра Шведта Аннекатрин Хоппе, главной проблемой является «отсутствие конкретных предложений» относительно будущего работников со стороны федерального правительства, хотя власти и создали рабочую группу, которая занимается поиском решений и гарантирует, что город будет продолжать перерабатывать нефть и после введения эмбарго 1 января 2023 года.

Аннекатрин Хоппе настроена скептически. «Альтернативным решением является снабжение нас через порт Росток. Но в лучшем случае он покроет 60 процентов текущих поставок. Если оставшиеся 40 процентов не будут заменены, под угрозой окажется от 300 до 400 рабочих мест. Это очень важно для Шведта»,— подчёркивает градоначальница, требующая письменных гарантий того, что рабочие места будут сохранены.

Другие обсуждаемые решения, похоже, находятся в мёртвой точке, отмечает газета. Маршрут поставок через польский порт Гданьск ненадёжен из-за отказа Варшавы сотрудничать с российской «Роснефтью». И хотя федеральное правительство Германии упоминает о возможной национализации НПЗ PCK, реализация этого плана заставляет себя ждать.

«Это эмбарго наносит нам больше вреда, чем Путину, — считает судья Йорн Клитцинг, возглавляющий региональный центр Торгово-промышленной палаты. — Оно повышает цену на нефть и приносит России ещё больше денег. В чем смысл?»

Член Ассоциации предпринимателей региона Укермарк Фолькер Херрманн поддерживает это мнение: «Мы не против перемен. В течение последних трёх лет мы рассматривали экономические альтернативы нефтехимической промышленности. Но навязать нам такие изменения за шесть месяцев невозможно».

Местные политики также сожалеют о том, что у части страны судьба Шведта не встречает понимания. «Нас, восточных немцев, обвиняют в нытье, — замечает Ханс-Йоахим Хеппнер. — Но люди здесь уже пережили падение стены и последующие преобразования. Это было трудно, но нам удалось подняться. Мы не хотим возвращаться назад».