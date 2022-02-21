Der Spiegel: депутат бундестага призвала ограничить продажу и рекламу алкоголя

Возможность купить в Германии алкоголь на любой заправке в любое время не является нормальной, заявила депутат от партии зелёных Линда Хайтман в своём интервью для Der Spiegel. Хайтман подчеркнула необходимость введения ряда мер, таких как ограничение продажи и рекламы алкоголя и табачных изделий.

Необходимо подумать о том, чтобы продавать алкоголь только в специальных, лицензированных магазинах, заявила депутат от партии зелёных Линда Хайтман в своём интервью для Der Spiegel. Политик отметила, что сейчас алкоголь в Германии можно купить на любой заправке в любое время, а сигареты продают в автоматах: между тем известно, что снижение доступности алкоголя и табака ведёт к снижению зависимости.

Хайтман также заявила о необходимости прочих мер: повышение возраста продажи пива и вина с 16 до 18 лет, сокращение количества рекламы алкоголя на телевидении, а также предупредительные картинки на пачках сигарет.

«Все совершеннолетние люди имеют право на потребление алкоголя. Однако нужно повышать уровень осведомлённости об опасностях. Ежегодно от последствий употребления алкоголя в Германии умирают 74 тысячи человек», — приводит издание слова Хайтман.

Политик выразила уверенность в том, что предложенные изменения будут претворены в жизнь. По словам Хайтман, среди членов правящей коалиции по этому вопросу царит единство.