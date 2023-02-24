Welt о китайской мирной инициативе: Москва постарается не обидеть Пекин, но Путин не отступится

Россия, скорее всего, очень вежливо выскажется по поводу китайской мирной инициативы по Украине, чтобы не обидеть Пекин, сообщает Welt. Но после этого документ будет «отложен в долгий ящик», убеждён корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. По его словам, глава Кремля Владимир Путин не отступится от своих целей: он намерен взять под полный контроль Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области.

Из Берлина отправимся в Москву. Доброе утро, Кристоф Ваннер. Кристоф, как отнеслись в Кремле к этой мирной инициативе, к этому китайскому документу, состоящему из 12 пунктов?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Пока никаких заявлений не было. Но я думаю, что Кремль рассматривает эту бумагу не как мирную инициативу, а скорее как программный документ. Конечно же, здесь приложат все возможные усилия для того, чтобы не обидеть Китай. Это означает, что, скорее всего, высказывания будут очень вежливыми. По крайней мере на словах ко всему этому отнесутся серьёзно, но потом, я думаю, отложат в долгий ящик.

Владимир Путин продолжит делать то, что он делал. Судя по всему, он не прекратит боевые действия. Он попытается добиться своих минимальных целей, которые я уже часто называл. Я считаю, что он действительно попытается установить полный контроль над четырьмя областями, которые были аннексированы* в сентябре: Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской.

Он также будет и дальше пытаться расширять партнёрство с Китаем, которое я считаю тактическим, а не долговременным, стратегическим. На данный момент у обеих стран есть общий противник. Это США. И всё проходит под девизом: «Враг моего врага — мой друг».

Дата выхода в эфир 24 февраля 2023 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).