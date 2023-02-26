Скотт Риттер: если Байден готов воевать ради переизбрания, его и близко нельзя подпускать к Белому дому

Если Джо Байден всерьёз рассчитывает на то, что образ военного лидера поможет ему избраться на второй президентский срок, и готов ради этого на конфликт с Россией и Китаем, то он ставит личные политические интересы выше благополучия народа. А значит, его нельзя пускать во власть, убеждён экс-морпех Скотт Риттер. Как заявил отставной офицер YouTube-каналу Judging Freedom, американский лидер, быть может, на самом деле не таков — но в его окружении хватает людей, которые «играют с войной».

Джо Байден, похоже, собрался баллотироваться на второй срок, подавая себя как президента «военного времени» — совсем как его кумиры, Авраам Линкольн и Франклин Рузвельт. Он что, действительно настолько сумасшедший, что думает, будто, схлестнувшись с россиянами на Украине и с китайцами на Тайване, сможет избежать третьей мировой? Это же безумие — даже школьнику понятно!

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер Корпуса морской пехоты США: Знаете, я не большой фанат Джо Байдена, так что, знаете ли, сразу скажу, что отношусь к нему предвзято — но я бы не стал обвинять его в том, что он сумасшедший. И всё же вы попали в точку: если он думает, что образ президента военного времени позволит ему победить на выборах, это значит, что он ради избрания готов принести в жертву всю нашу страну.





И я заявляю, обращаясь ко всему американскому народу: любого политика, готового ставить свои политические амбиции над общим благосостоянием страны, и близко нельзя подпускать к какому бы то ни было посту.





Я надеюсь, что в его случае это не так, но он ведь окружён людьми, которые настолько погрязли в подхалимстве, что продвигают именно такие идеи. Чем ещё объяснить то, что мы творим с Украиной? Как ещё объяснить то, что мы делаем с Тайванем? Миротворцы такую политику не выбирают — её выбирают люди, которые играют с войной и при этом не понимают до конца, с чем играют.

Дата выхода в эфир 24 февраля 2023 года.