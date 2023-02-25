Лидер ХДС: помимо украинского, Запад ожидает ещё много конфликтов с ядерной угрозой

01:57
Доклад Красного Креста: британцы загоняют в долговую кабалу украинских беженцев
В Красном Кресте заявили, что некоторые британцы эксплуатируют и загоняют в «долговую кабалу» украинских беженцев, которых приютили.
01:41
Польша согласилась на принятие десятого пакета санкций против России, поставив ряд условий
Посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Польша согласилась на принятие нового пакета антироссийских санкций, выдвинув шесть условий.
01:25
РИА Новости: армия России продолжает занимать позиции ВСУ на Кременном участке в Донбассе
Российские войска продолжают продвижение и занимают позиции украинской армии на Кременном участке фронта в Донбассе.
01:11
Times: западные чиновники признали, что украинские войска могут покинуть Артёмовск
Издание The Times опубликовало статью, согласно которой западные и украинские чиновники признали, что украинским войскам, возможно, придётся покинуть Артёмовск (Бахмут).
01:02
«Лилль» одержал волевую победу над «Брестом» в матче Лиги 1
«Лилль» обыграл «Брест» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
00:56
«Кафе Москва» в Берлине временно переименовали в «Кафе Киев»
Здание «Кафе Москва» на аллее Карла Маркса в восточной части Берлина к годовщине начала российской спецоперации на Украине временно переименовали в «Кафе Киев».
00:55
Макгрегор: я просто порву Чендлера
Ирландский боец Конор Макгрегор поделился мнением о предстоящем поединке с Майклом Чендлером.
00:51
Роналду посетит бой Пола против Томми Фьюри в Саудовской Аравии
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетит боксёрский поединок Джейка Пола с Томми Фьюри.
00:47
Журанков сравнил поражение учениц Плющенко с проигрышем Трусовой на Олимпиаде
Комментатор Андрей Журанков высказался о выступлении на первенстве России среди юниоров фигуристок Вероники Жилиной и Софьи Титовой, которые тренируются в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
00:44
Воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке Украины
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
00:31
Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций
Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали десятый по счёту пакет санкций против России из-за специальной военной операции на Украине.
00:19
«СТРАНА.ua»: в Киевской области прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Киевской области.
00:18
Колосков: хотелось бы, чтобы «Ференцварош» вышел в финал Лиги Европы
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков подвёл итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы.
00:12
Зеленский: к фиксации окончания боёв Киев перейдёт только после принятия формулы мира
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переход к дипломатической фиксации окончания боевых действий на Украине возможен в случае выполнения всех пунктов его «формулы мира».
23:57
Российский разведчик заявил, что ВСУ в боевых действиях пытаются вести себя более мобильно
Украинские военные в ходе боевых действий пытаются вести себя более мобильно. Об этом заявил российский сапёр-разведчик с позывным Нафаня.
23:54
Медведев назвал легендой Маррея, соперника по финалу теннисного турнира в Дохе
Российский теннисист Даниил Медведев похвалил британца Энди Маррея, который станет его соперником в финале турнира в Дохе.
23:46
Клаудиньо поблагодарил за возможность получить российский паспорт
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поблагодарил за возможность получить российское гражданство.
23:40
Пентагон не зафиксировал изменений конфигурации ядерных сил России после приостановки ДСНВ
Соединённые Штаты не зафиксировали изменений конфигурации ядерных сил России после приостановки участия Москвы в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
23:38
Глава «Газпрома» Миллер поздравил Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства
Глава «Газпрома» Алексей Миллер поздравил бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства, процитировав В.В. Маяковского.
23:22
Трюдо заявил, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2
Канада дополнительно поставит Украине четыре танка Leopard 2, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
23:18
Медведев поделился эмоциями от победы над Оже-Альяссимом на турнире в Дохе
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).
23:04
Канада ввела санкции в отношении почти 130 физлиц из России
Канада вводит санкции в отношении 129 физических лиц и 63 организаций из России. Об этом говорится в сообщении на сайте канадского МИД.
22:58
Мостовой: если Малком и Клаудиньо сделали паспорт РФ для игры за сборную, то я против
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предоставление российского гражданства бразильским легионерам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо.
22:47
Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия ведёт подготовку к «захвату» Крыма.
22:38
Медведев обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Дохе
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в финале турнира категории ATP 250 в Дохе (Катар).
22:30
Число жертв землетрясений в Турции превысило 44 тысячи
Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло до 44 218, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
22:28
«Кармиотисса» потерпела первое поражение под руководством Кержакова
«Кармиотисса» потерпела поражение от «Доксы» в матче 25-го тура чемпионата Кипра.
22:24
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский строит на Украине диктатуру
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что попытки украинского лидера Владимира Зеленского построить в стране диктатуру приведут к смерти режима.
22:14
Кудерметова и Самсонова вышли в финал парного турнира в Дубае
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова сыграют в финале парного турнира в Дубае (ОАЭ).
22:13
Небензя и Полянский покинули зал Совбеза ООН перед выступлением спикеров ЕС
Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза перед рядом выступлений представителей ЕС по теме Украины.
21:59
Игонин назвал домашний матч с «Зенитом» в Кубке России по футболу событием для «Волги»
Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал решение провести четвертьфинальный матч Кубка России по футболу (пять регионов) с «Волгой» в Ульяновске.
21:58
СК сообщил о задержании выстрелившего в сотрудника ОМОНа в Петербурге мужчины
Следственный комитет сообщил, что выстрелившего в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.
21:57
Гроссмейстер Непомнящий идёт третьим за тур до конца турнира в Дюссельдорфе
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в восьмом туре шахматного турнира WR Chess Masters в Дюссельдорфе (Германия).
21:54
Захарова на фестивале «aRTel.doc» напомнила о важности документальных фильмов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе открытия первого международного фестиваля документального кино «aRTel.doc: Время героев» в Москве заявила о важности документальных фильмов.
21:53
ЦСКА установил клубный рекорд по числу шайб, заброшенных в регулярном чемпионате КХЛ
Столичный ЦСКА обновил клубный рекорд по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:46
Сын Андрея Аршавина стал победителем турнира памяти Черенкова в составе «Спартака»
Арсений Аршавин, сын бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, завоевал золотую медаль Второго Всероссийского турнира памяти Фёдора Черенкова в составе московского «Спартака».
21:42
Всемирный банк выделил новый пакет помощи Украине на сумму $2,5 млрд
Всемирный банк объявил о выделении нового пакета финансовой помощи для Украины на сумму $2,5 млрд.
21:38
WSJ: Шольц и Макрон призывали Зеленского начать переговоры с Россией
Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призывали президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.
21:36
Семиков: конкуренция на «Чемпионских высотах» ничуть не ниже, чем на чемпионате мира
Илья Семиков сравнил уровень соревнований «Чемпионские высоты» в Архангельской области с чемпионатом мира по лыжным гонкам в словенской Планице.
21:27
Юран: я не вижу ни одного российского футболиста в РПЛ, кто готов к Европе
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о готовности российских футболистов к чемпионату Европы.
21:23
Рудаков: в лучших клубах Финляндии зарплаты на уровне аутсайдеров РПЛ
Голкипер «Хонки» Максим Рудаков высказался об игре в чемпионате Финляндии по футболу.
21:22
Президент КХЛ Морозов поздравил нападающего «Ак Барса» Зарипова с завершением карьеры
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поздравил нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова с завершением карьеры.
21:21
Зеленский заявил, что не считает предложения КНР по урегулированию мирным планом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию являются не мирным планом, а размышлениями Пекина.
21:15
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь после землетрясений
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь России в ликвидации последствий землетрясений.
21:10
Захарова сообщила, что Россия готова к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём
Россия готова к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путём. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
21:06
Черчесов: многие футболисты «Ференцвароша» знакомы с соперником по Лиге Европы «Байером»
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвёл итоги жеребьёвки 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА в швейцарском Ньоне.
20:55
Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов провёл последний матч в карьере
Казанский «Ак Барс» на своём льду потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:52
Блинкен: США выделяют более $10 млрд на поддержку энергоинфраструктуры Украины
США выделяют более $10 млрд на поддержку украинского правительства и энергетической инфраструктуры страны, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
20:40
ЦСКА обыграл московское «Динамо» и гарантировал второе место в Западной конференции КХЛ
Московский ЦСКА нанёс поражение в овертайме столичному «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:36
В Белом доме заявили, что Украина не получает всего, о чём просит
США признают, что Украина не получает всего, о чём просит, но стремятся поставить наиболее необходимое вооружение, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.