France info: спрос всё выше — в Японии задумались о субсидиях на строительство частных бомбоубежищ

Напряжённая геополитическая обстановка заставила правительство Японии задуматься о выделении субсидий на постройку частных убежищ для защиты населения от возможных бомбёжек, рассказывает France info. Пока такими заказами занимается только одна японская компания, которая отмечает подскочивший спрос после начала украинского конфликта.

В апреле правительство Японии намерено провести исследование о целесообразности программы поддержки для постройки гражданских бомбоубежищ, пишет France info. Как объясняет Токио, в других странах уже существуют сети убежищ для защиты населения от вражеских бомбёжек — будь то обычными или атомными бомбами. Так, в Тайване есть свыше 100 тыс. мест, предназначенных для укрытия или приюта. В случае нападения — главным образом со стороны Китая — там может поместиться всё население острова.

Японские власти отмечают, что их стране тоже угрожает множество государств. В официальном документе они не указаны, однако геополитическая ситуация хорошо известна: речь идёт о Китае, Северной Корее, а теперь ещё и о России, которая перестала быть дружественной страной.

Как указывает французский телеканал, статистика говорит о том, что спрос на бункеры уже есть. Пока в Японии лишь одна небольшая компания World Net International занимается строительством бомбоубежищ для гражданских нужд. Её президент заверяет, что в последнее время продажи резко подскочили. Если в течение многих лет в среднем за год компания продавала только два-три укрытия, то в 2022 году после начала спецоперации на Украине она зарегистрировала 25 заказов от богатых японцев. Покупатели хотят оборудовать противоатомное убежище в саду, на первом этаже или в подвале, причём учитываются пожелания клиента: укреплённое помещение может быть больше или меньше в зависимости от того, сколько человек рассчитывают в нём укрыться.

France info рассказывает, как выглядит такой бункер. Его стены сделаны из стали толщиной 3,6 см, внутри — единственная комната с матрасами на полу, иногда стоит телевизор. Встроенная система позволяет автономно вырабатывать электричество. Кроме того, установлены большие фильтры для очистки воздуха, а также вентиляция с позитивным давлением: внутри убежища должно быть более высокое давление, чем снаружи, чтобы опасные вещества туда не проникали. Однако выживание во время ядерного апокалипсиса обойдётся недёшево: за бомбоубежище для двух человек придётся заплатить €60—90 тыс.