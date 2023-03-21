Politico: США создают свой «Легион смерти» из Ирана, России, Китая и КНДР

Американцы склоны видеть своих противников неким единым блоком, часть называют их «осью», пишет Politico. Но сейчас получается, что эту группу вдохновляют сами Штаты, когда выходят на конфронтацию с Ираном, Россией, Китаем и Северной Кореей. В итоге эти страны сближаются на почве противостояния США.

Россия переориентировала свою политику на новых партнёров: Китай и Иран. Однако автор статьи в Politico отмечает, что далеко не все в Москве этому рады. Якобы Россия не довольна уровнем поддержки со стороны Китая, а её гордыня по отношению к Ирану и того больше. И китайские дипломаты, по словам автора статьи, высказывали ему раздражение в отношении России. А китайские студенты якобы до сих пор помнят о российских завоеваниях XIX века.

Однако эти страны поняли, что какие проблемы бы ни были между ними, у них есть гораздо более серьёзный соперник в лице США. Штаты ввели обширные санкции против России, поддерживают статус-кво в отношении Ирана и теперь обсуждают возможные меры против Китая — от строгого экспортного контроля до общественной поддержки Тайваня и возможного запрета TikTok.

Поэтому не удивительно, что три страны стали налаживать сотрудничество друг с другом, пишет автор статьи. Иран вот-вот получит полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества. Китай недавно помог заключить соглашение между Ираном и Саудовской Аравией. Отношения между Ираном и Россией «выросли как грибы», и представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал их «полномасштабным оборонным партнёрством».

У Штатов есть веские причины выступать против всех трёх стран, считает автор статьи. Китай — важный конкурент, всё более авторитарный и воинственный. Политика Ирана угрожает союзникам США на Ближнем Востоке. Россия ведёт специальную военную операцию на Украине. «Иногда кажется, что Соединённые Штаты вдохновили свой собственный «Легион смерти», но уже не из комикса», — пишет автор.

При этом сами американцы склонны мысленно объединять всех своих противников. Так, в разгар холодной войны многие американские политики считали коммунистический блок монолитным. Джордж Буш в своём знаменитом обращении объединил Иран, Ирак и Северную Корею в «ось зла», хотя они не сотрудничали ни друг с другом, ни с террористами. Во время президентских выборов 2012 года Митт Ромни предупредил о зарождении оси авторитаризма. И теперь, видя, что большая часть «Глобального Юга» не поддерживает санкции против России, американцы опасаются, не объединится ли мир против их страны.

Однако автор статьи считает, что антиамериканские демарши России, Китая, Ирана и КНДР, возможно, говорят лишь о тактическом характере их сотрудничества. Каждой стране очень хочется вырваться из изоляции, в которой она оказалась, а исторические обиды и настороженность по отношению друг к другу никуда не делись.

Автор предлагает варианты, как Штаты могут отреагировать на эту зародившуюся коалицию. Так, они могут продолжать, как и сейчас, вводить против всех членов группы новые санкции и применять методы сдерживания. Но политолог предупреждает, что здесь могут быть свои сложности. Прежде всего, в такой ситуации гораздо сложнее собрать коалицию тех, кто будет за это сдерживание. Так, например, Индия была бы не прочь выступить против Китая, но у неё исторические связи с Россией. Так что, скорее, Штатам придётся создавать коалиции для каждого конкретного случая, и они будут рассинхронизированы.

Ещё один негативный аспект заключается в том, что США исторически процветали тогда, когда разделяли своих врагов, а не объединяли. Например, так было во время холодной войны, что привело к потеплению отношений с Югославией при Тито в 1950-х годах и с Китаем при Мао в 1970-х. С обеими странами Штаты сблизились на основе общей угрозы — Советского Союза.

И вот сейчас Китай — единственная страна, которая может составить конкуренцию Соединённым Штатам. Противостояние Китаю — одна из немногих внешнеполитических мер, которую по-настоящему поддерживают обе партии США. При этом Китай больше других включён в мировую торговую систему.

Так что американцы могут продолжать свою политику, которая подпитывает антиамериканскую коалицию, а могут уделить главное внимание сдерживанию Китая и смягчить отношение к остальным странам. Или, наоборот, они могут решить, что Китай — это «дьявол, которого они знают лучше всего», и попытаться установить новое равновесие в китайско-американских отношениях.

Учитывая нестабильное состояние мира, автор статьи в Politico ратует именно за последний вариант. Но он признаёт, что вряд ли на него пойдут американские власти.