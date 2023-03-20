Spiegel: «более серьёзное предупреждение врагам» — в Северной Корее прошли учения по нанесению ядерного контрудара

Военные КНДР под руководством Ким Чен Ына провели двухдневные «тактические учения по нанесению ядерного контрудара», пишет Der Spiegel со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи. В рамках учений состоялся «запуск тактической баллистической ракеты, оснащённой макетом ядерной боеголовки». Как отмечают северокорейские СМИ, ракетные испытания представляют собой «более серьёзное предупреждение врагам» в лице США и Южной Кореи на фоне их продолжающихся совместных учений.

На фоне роста напряжённости на Корейском полуострове Северная Корея усиливает ядерные угрозы в адрес соседней Южной Кореи и США. Военные КНДР под руководством лидера Ким Чен Ына провели двухдневные «тактические учения по нанесению ядерного контрудара», включая ракетные испытания. Об этом в понедельник сообщили государственные СМИ Северной Кореи. Баллистическая ракета была оснащена «макетом ядерной боеголовки», передаёт Der Spiegel.

Как отмечают северокорейские СМИ, запуск ракеты — это «более серьёзное предупреждение врагам» в лице США и Южной Кореи на фоне их продолжающихся совместных военных учений. Вашингтон и Сеул отрицают обвинения Пхеньяна в подготовке вторжения в Северную Корею посредством военных учений.

Ким Чен Ын подчеркнул, что соответствующие подразделения должны быть полностью подготовлены к «нанесению немедленного и сокрушительного ядерного контрудара в любое время». По его словам, нынешние комплексные тактические учения значительно улучшили эффективность действий военных в реальных боевых условиях.

Учения, как сообщается, прошли в субботу и воскресенье. Отмечается, что в первый день учений военные проверили надёжность системы командования, управления тактическими ядерными вооружёнными силами и контроля над ними. Во второй день состоялся «запуск тактической баллистической ракеты, оснащённой макетом ядерной боеголовки».

Ранее Ким Чен Ын неоднократно призывал к наращиванию ядерного потенциала Северной Кореи, которая находится под жёсткими международными санкциями из-за своей программы создания ядерного оружия.

По данным южнокорейских военных, в воскресенье Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Японского моря. Запуск состоялся всего через три дня после того, как Северная Корея повторно испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Резолюциями ООН стране запрещены любые испытания МБР и других баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку, передаёт Der Spiegel.