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Spiegel: «более серьёзное предупреждение врагам» — в Северной Корее прошли учения по нанесению ядерного контрудара

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Военные КНДР под руководством Ким Чен Ына провели двухдневные «тактические учения по нанесению ядерного контрудара», пишет Der Spiegel со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи. В рамках учений состоялся «запуск тактической баллистической ракеты, оснащённой макетом ядерной боеголовки». Как отмечают северокорейские СМИ, ракетные испытания представляют собой «более серьёзное предупреждение врагам» в лице США и Южной Кореи на фоне их продолжающихся совместных учений.
Spiegel: «более серьёзное предупреждение врагам» — в Северной Корее прошли учения по нанесению ядерного контрудара
AP

На фоне роста напряжённости на Корейском полуострове Северная Корея усиливает ядерные угрозы в адрес соседней Южной Кореи и США. Военные КНДР под руководством лидера Ким Чен Ына провели двухдневные «тактические учения по нанесению ядерного контрудара», включая ракетные испытания. Об этом в понедельник сообщили государственные СМИ Северной Кореи. Баллистическая ракета была оснащена «макетом ядерной боеголовки», передаёт Der Spiegel.

Как отмечают северокорейские СМИ, запуск ракеты — это «более серьёзное предупреждение врагам» в лице США и Южной Кореи на фоне их продолжающихся совместных военных учений. Вашингтон и Сеул отрицают обвинения Пхеньяна в подготовке вторжения в Северную Корею посредством военных учений.
 
Ким Чен Ын подчеркнул, что соответствующие подразделения должны быть полностью подготовлены к «нанесению немедленного и сокрушительного ядерного контрудара в любое время». По его словам, нынешние комплексные тактические учения значительно улучшили эффективность действий военных в реальных боевых условиях.
 
Учения, как сообщается, прошли в субботу и воскресенье. Отмечается, что в первый день учений военные проверили надёжность системы командования, управления тактическими ядерными вооружёнными силами и контроля над ними. Во второй день состоялся «запуск тактической баллистической ракеты, оснащённой макетом ядерной боеголовки».
 
Ранее Ким Чен Ын неоднократно призывал к наращиванию ядерного потенциала Северной Кореи, которая находится под жёсткими международными санкциями из-за своей программы создания ядерного оружия.
 
По данным южнокорейских военных, в воскресенье Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Японского моря. Запуск состоялся всего через три дня после того, как Северная Корея повторно испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Резолюциями ООН стране запрещены любые испытания МБР и других баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку, передаёт Der Spiegel.
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