В ожидании реформ: в Брюсселе заявили об отсутствии сокращённых путей в ЕС для Украины

Украина будет частью Европейского союза, однако для Киева не существует сокращённых путей для вступления в объединение, а необходимые реформы в области борьбы с коррупцией и верховенства закона должны быть реализованы. Об этом заявил председатель Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт Ян Коопман. По его словам, в ЕК хотят, чтобы в ЕС «вступила успешная страна». С точки зрения аналитиков, Брюссель выдвигает Киеву заведомо невыполнимые требования. При этом Европа продолжит эксплуатировать мечту Украины о членстве в ЕС, используя республику как плацдарм для геополитического сдерживания России, уверены эксперты.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) по расширению и политике соседства Герт Ян Коопман заявил, что Украина будет частью Европейского союза.

«Украина станет членом ЕС. Успех восстановления и реформ на Украине представляет ключевой интерес для всего ЕС. Вместе мы продолжаем поддерживать Украину», — написал он в Twitter.

При этом ранее чиновник признал, что для Украины нет кратчайшего пути вступления в объединение.

«Наша роль заключается в том, чтобы помочь им (Украине. — RT). Но в интересах украинского народа и в интересах всех остальных следует подчеркнуть: сокращённых путей нет… Реформы должны быть реализованы», — отметил Коопман на форуме в Торговой палате США, посвящённом партнёрству с Киевом.

По его словам, речь идёт о намеченных Евросоюзом шагах для украинской стороны в области борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства права.

«Всё это крайне важные, непременные условия для начала переговоров. Мы надеемся, что к концу текущего года Украина все эти условия выполнит… А затем необходимо будет принять критически важное решение о начале официальных переговоров. То, насколько быстро это произойдёт, будет зависеть от (реализации на Украине. — RT) реформ. Мы хотим, чтобы в ЕС вступила успешная страна», — подчеркнул представитель ЕК.

Саммит Евросовета

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Ранее, в конце февраля, президент Украины Владимир Зеленский призвал начать переговоры о присоединении его страны к ЕС уже в текущем году. Однако глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в марте, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз сейчас не стоит на повестке дня, и напомнила, что членство в объединении зависит от процесса проведения реформ.

На расстоянии световых лет

Напомним, заявку на вступление Украины в ЕС Зеленский подписал ещё в конце февраля 2022 года. Минувшим летом Европейский союз утвердил предоставление украинской стороне статуса кандидата на присоединение. При этом Брюссель оговорил ряд условий для этого, включая реформы. Однако далеко не все европейские страны приветствовали идею присоединения украинской стороны к союзу. Скептически к подобной перспективе отнеслись власти Португалии, Венгрии, Франции, Нидерландов и Хорватии.

Впрочем, в январе 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что республика станет полноправным членом Евросоюза менее чем через два года. При этом политик признал, что Киеву нужно будет выполнить колоссальный объём работы, чтобы достичь этой цели.

Как отметила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в самом ЕС считают бесконечно далёкими перспективы Украины по членству в объединении.

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«На этот вопрос уже ответили в самом Евросоюзе: «Украина находится на расстоянии световых лет от членства в ЕС». На днях это ещё раз подтвердили в Еврокомиссии: «Членство в ЕС — это марафон, а не спринт». Как мы знаем, некоторые «атлеты» (Турция, к примеру) бегут уже более 30 лет», — напомнила Захарова.

После этого Зеленский сообщил, что ряд «мировых лидеров» считают возможным членство Украины в ЕС только через десять лет. Он назвал таких политиков «пессимистами» и указал, что его страна должна быть в ЕС через два года.

Позднее британская газета Financial Times информировала, что в Европе недовольны планами украинской стороны по скорому вступлению в союз. Как уточнило издание, правительства ряда европейских стран жёстко критиковали киевских политиков за такие ожидания, а руководство Евросоюза — за то, что оно «поощряет эти надежды».

Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, хотя, по его словам, Украина является членом европейской семьи, её вступление в ЕС не произойдёт «в одночасье», без выполнения выдвинутых требований Киеву.

«Масштаб реформ Киеву не потянуть»

По мнению опрошенных RT экспертов, Брюссель в данном случае ведёт двойную игру: с одной стороны, кормит Украину завтраками, а с другой — выдвигает заведомо невыполнимые требования.

«Такой подход свидетельствует о лицемерии Евросоюза и о том, что на самом деле там не намерены быстро принимать Украину в свои ряды, тем более до окончания СВО. Что касается рекомендаций ЕС относительно борьбы с коррупцией на Украине, то, если киевский режим хотя бы частично выполнит их, из-под системы госуправления будет просто выбит фундамент, на котором она годами выстраивалась», — отметил в беседе с RT доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Коррупция является важнейшей составляющей внутренней украинской политики, пояснил он.

«И руководство Украины не мыслит жизни без этой важной для него составляющей. Киев, который необоснованно привык ощущать свою исключительность на международной арене среди западных элит, каждый раз бывает раздосадован заявлениями еврочиновников о необходимости реформ. На сегодняшний день Украина непохожа на страну, способную коренным образом трансформироваться и отказаться от принципов коррупционной теневой экономики, которая лежала в основе её государственности годами», — рассуждает Фельдман.

Президент Украины Владимир Зеленский

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Помимо коррупции, значительным препятствием для присоединения Украины к Евросоюзу является бедственное положение её экономики, говорит аналитик.

«Украинская экономическая модель выстроена исключительно на получении финансовой и военной помощи со стороны западных государств, причём, как известно, значительная часть этих ресурсов расходуется нецелевым образом, оседая в карманах коррупционеров. И если мы теоретически представим, что Украина вдруг встанет на путь исправления в попытке соответствовать общеевропейским стандартам, то она попросту должна стать совершенно другой страной, с иными политическими элитами и экономическим базисом. Масштаб необходимых реформ просто Киеву не потянуть», — уверен Фельдман.

Заявления на разных уровнях в ЕС об ускоренном принятии Украины в Евросоюз он считает банальной манипуляцией.

«Эту голубую мечту Киева успешно эксплуатирует коллективный Запад, чтобы продолжать использовать Украину в качестве стены, сдерживающей геополитическое влияние России, плацдарма для давления на РФ. Об этом же говорят и заявления ряда руководителей ЕС, которые совершенно не горят желанием воспринимать Украину в качестве полноправного партнёра. В Евросоюзе прекрасно понимают, что республика не соответствует его стандартам. И список отговорок, почему украинская сторона не может присоединиться к союзу, будет лишь расти», — прогнозирует Фельдман.

Схожей позиции придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, Киев, даже если захочет, не сможет выполнить все требования ЕС, включая меры по обеспечению верховенства права.

«При нынешних украинских политиках это просто невозможно, учитывая их стиль. И в Евросоюзе отдают себе в этом отчёт, но ради поддержания мотивации не посвящают в это Киев. Те претензии, которые предъявляются Украине, — это неотделимая черта действующего киевского режима», — заметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, представители ЕС, обещающие Украине членство в Евросоюзе, выполняют задачу, поставленную перед Брюсселем Вашингтоном.

«ЕС фактически несамостоятелен, поскольку является инструментом американской политики. США же надо как-то мотивировать киевский режим и ВСУ, держать их в антироссийском тонусе. Цель также заключается в том, чтобы украинские политики следовали американской повестке, держа в голове возможное скорое членство в Евросоюзе. Запад во главе с Вашингтоном хочет, чтобы Украина была ещё более управляемой, и для этого им нужен пряник в виде потенциальной евроинтеграции. При этом будут использоваться различные предлоги, чтобы не принимать Украину в ЕС, её будут продолжать засыпать обещаниями о «европейской семье», но реальных действий не последует», — заключил аналитик.